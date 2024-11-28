Büyük ülkelerin artan ihracat rekabeti Güney Kore'nin faiz kararını etkiledi

Donald Trump'ın gümrük vergisi açıklamalarından etkilenen Asya borsaları, dün Joe Biden yönetiminin Çin'e ihraç edilen çiplerle ilgili yeni bir düzenlemeye gidebileceği yönündeki haberlerle birlikte bugün karışık seyrediyor.

Güney Kore Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e indirdi. Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong söz konusu karara ilişkin, "Büyük ülkelerle ihracat rekabetleri yoğunlaşıyor ve ayrıca Trump'ın seçim zaferinin ardından ticaret ortamındaki belirsizlikleri de not ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Japonya'da 92 milyar dolarlık ek bütçe onaylanacak mı?

Japonya'da hükümetin teşvik paketini finanse etmek için 92 milyar dolarlık ek bütçeyi onaylaması bekleniyor. Başbakan İşiba Şigeru, genel seçim öncesinde geçen yıldan daha büyük bir ek bütçe sunacağını belirtmişti.

Borsa'da durum...

Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 151,6 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 38.350 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.504 puandan kapandı. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 19.335 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybederek 3.302 puan seviyesinde işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 düşüşle 79.638 puanda bulunuyor.