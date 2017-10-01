Büyükekşi: Irak'ta bekle gör politikası uyguluyoruz

01 Ekim 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Irak'a ihracatın, Irak'a yapılan toplam dış satımın yüzde 25'ini oluşturduğunu ifade eden Büyükekşi, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tüm dünyayı karşısına alarak ve anayasaya aykırı olarak gerçekleştirdiği referandumun hiç kimseye fayda sağlamayacağını düşünüyoruz. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Kuzey Irak bölgesine ihracatımız, Irak'a toplam ihracatımızın yüzde 25'i. Biz aynı zamanda Irak Merkezi Yönetimine de ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kuzey Irak'taki referandumun ardından Türkiye ile Bağdat yönetimi arasında yaşanan yakınlaşmanın ihracata etkisine değinen Büyükekşi, geçen yıl merkezi yönetimle yaşanan sıkıntılar nedeniyle Irak'la olan ihracatın düştüğünü hatırlattı. Büyükekşi, Türkiye'nin Irak merkezi hükümetine Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı ziyaretin ardından yaklaştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O günden beri, eylül ayı hariç 8 aylık rakamlara baktığımda Irak ihracatımızda yüzde 25 artış vardı. O yüzden merkezi hükümetle şu anda ticaret açısından bir sorun yok. Bundan sonrası önemli. Çünkü, özellikle Irak'a ihracatımızın neredeyse yüzde 100'e yakın bir kısmını karayoluyla, Habur Sınır Kapısı'ndan gerçekleştiriyoruz. O yüzden, eğer geçişte bir sıkıntı olursa burada başka sorunlar karşımıza çıkar. Bütün havayolları Erbil'e uçuşları durdurdu. Burada ihracatçıların ve malların ulaşımını nasıl sağlanacak? Ne olacak? Bekle gör politikası uyguluyoruz."

Kaynak: AA