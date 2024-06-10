Büyükelçi Ertaş'tan yatırım çağrısı: Türkiye son üç yılda 4 milyar dolar yatırım çekti

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, uluslararası yatırımcılar ve girişim sermayesi fonlarını Türkiye'de teknoloji, yeşil enerji ve imalat sektörleri gibi öncelikli sektörlere yatırım yapmaya ve Türkiye'nin başarısının bir parçası olmaya davet ederek, "Türkiye'nin dinamik, dayanıklı ve yenilikçi ekosistemi yatırımcıları kucaklamaya hazır. Hep birlikte Türk startuplarının potansiyelini ortaya çıkarabiliriz." dedi.

Ertaş, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Türkiye'nin startup ekosistemini uluslararası yatırımcılara anlatmak amacıyla düzenlenen toplantıda, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümde birçok fırsat sunduğunu dile getirdi.

Stratejik konumunun yanı sıra enerji ve lojistik altyapısıyla Türkiye'nin yatırımlar için bölgesel bir merkez konumunda olmaya devam ettiğini söyleyen Ertaş, İstanbul'un küresel bir teknoloji merkezi haline geldiğini ve Türk startupların uluslararası farkındalık kazandığını aktardı.

Ertaş, Türkiye'nin son üç yılda teknoloji startuplarına 4 milyar dolar yatırım çektiği bilgisini paylaşarak, Türkiye'de farklı sektörlerde halihazırda 7 Turcorn bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'nin yatırımlar açısından rekabet avantajı sunduğunun, ekonomik politikalarının sürdürülebilir büyüme ve yatırımların önünü açtığının altını çizen Ertaş, "Girişim sermayesi yatırımcıları dahil olmak üzere uluslararası yatırımcıları teknoloji, yeşil enerji ve imalat sektörleri gibi öncelikli sektörler dahil birçok sektöre yatırım yapmaya ve Türkiye'nin başarı hikayesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Türkiye'nin dinamik, dayanıklı ve yenilikçi ekosistemi yatırımcıları kucaklamaya hazır. Hep birlikte Türk startuplarının potansiyelini ortaya çıkarabiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Müdürü Ahmet Cüneyt Selçuk da Türkiye'nin finansal yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Türk startup ekosistemi son üç yılda 4 milyar dolar yatırım çekti. Sadece 2023'te, erken aşama girişimlere gelen 722 milyon dolar yatırımla Avrupa'da bu alanda 11'inci büyük ülke olduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Türkiye'nin başarılı unicornları, fintech sektörü ve yabancı fonlar ve Türk fonların arasındaki işbirliği imkanlarının tartışıldığı üç farklı panel düzenlendi. Paneller, girişim sermayesi fonları 500 Emerging Europe, Revo Capital ve 212 yetkilileri tarafından yönetildi.