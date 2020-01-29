Büyüme hedefi ABD fonlarını cezbediyor

29 Ocak 2020

Şebnem TURHAN

13 Türk şirketi, varlık değeri 3 trilyon doları aşan 33 ABD’li fonla tek günde düzenlenen 158 birebir toplantıda bir araya geldi. Raiffesein Centrobank Global Sermaye Piyasaları Başkanı Özgür Güyüldar, Türk Günü Konferansı’na ilginin son derece yüksek olduğunu vurgulayarak son dönemde ekonomide sağlanan güçlü toparlanma ve CDS’lerde gözlenen hızlı gerilemenin konferansa yoğun ilgi topladığını dile getirdi.

Yatırımcıların, Türk şirketlerinin 2020 ve orta vadeli büyüme stratejilerine odaklandıklarını söyleyen Güyüldar, şöyle konuştu: “Zira, sözkonusu iskontoları getiriye dönüştürecek unsur şirketlerin nakit akımlarındaki büyüme potansiyelidir. Bu nedenle, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında Türkiye ekonomisin 2020’de nasıl bir büyüme performansı ortaya koyacağı oldu. Dolayısıyla, yatırımcıların, jeopolitik gelişmelerden çok makro beklentilere ve şirketlerin 2020 ve orta vadeli büyüme stratejilerine odaklandılar.”

Türk Günü’ne katılan şirketler



Akbank, Anadolu Grubu, CocaCola İçecek, Doğan Holding, Mavi, MedicalPark, Migros, Şişecam Grup, Turkcell, Turk Telekom, Vakıfbank, Yataş, Lokman Hekim.

Türkiye'ye ziyaret planlanıyor

Yatırımcıların bu beklentisinin konferansa katılan Türk şirketleri tarafından karşılandığına işaret eden Güyüldar, şunları söyledi: “Katılımcı şirketlerin üst düzey yöneticilerinin verdikleri en önemli mesaj ‘2020’de iş planlarında belirlenen hedeflerin tutturulacağı’ oldu. Şirket yöneticileri, bu yıl da ortaya koydukları güçlü vizyonla, 2020 plan ve stratejilerinin sağlam temellere dayandığı yönünde ikna edici gerekçeler sundular. Nitekim, Borsa İstanbul’daki rekor endeks seviyeleri, zirvenin ne kadar doğru bir zamanda yapıldığının ve yatırımcılara ne kadar ikna edici bilgiler verildiğinin bir göstergesidir.”

ABD’li fonlardan Türk şirketlerine ziyaretler gerçekleşebileceğini belirten Güyüldar, “Fon büyüklüklerinin yüzde 20’sini Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçüde uzun vadeli yatırımlarda değerlendiren ABD’li fonlar, bu doğrultuda yatırımlara ciddi ivme kazandıracak” dedi.