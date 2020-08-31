Büyüme rakamları açıklandı! İşte TÜİK büyüme oranları

31 Ağustos 2020

Koronavirüs pandemisi Türkiye ekonomisinin küçülmesine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020'nin ikinci çeyreğine ilişkin verilere göre Türkiye ekonomisi bu süreçte yüzde 9.9 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

TÜİK büyüme rakamlarına göre; Türkiye'de bu süreçte iktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 27,8 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe görüldü. Yine tarım sektörünün toplam katma değeri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 16,5, inşaat sektörünün yüzde 2,7, hizmetler sektörünün yüzde 25 geriledi.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 8,6 azaldı

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 8,6 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 35,3, ithalatı da yüzde 6,3 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 0,5 artış

İş gücü ödemeleri yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 yükselirken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 düştü. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45'ten yüzde 43,9'a geriledi.

TÜİK, açıklamasında, 2020'de yayımlanan dış ticaret istatistikleri (Özel Dış Ticaret Sistemi'nden Genel Dış Ticaret Sistemi'ne geçiş), uluslararası hizmet ticareti istatistikleri ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar nedeniyle "Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gidildiğini bildirdi.