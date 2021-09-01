Büyüme tahminlerine revizyon geldi

TÜİK'in bugün açıkladığı ikinci çeyrek GSYH büyüme verilerinin ardından dünyanın önde gelen yatırım bankaları da Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

JPMorgan, Türk ekonomisi için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e çıkardı. 2022 yılı için büyüme tahminini ise yüzde 3,4 olarak koruyan JPMorgan, bu tahminler için riskin yukarı yönlü olduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs da Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı.

Öte yandan Moody's, ikinci çeyrek büyüme açıklanmadan önce, Türkiye için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkarmıştı.

İkinci çeyrekteki güçlü büyümenin ardından ekonomistlerin 2021 yıl sonu büyüme beklentilerini yüzde 8-9,5 arasında şekilleniyor. Her ne kadar ikinci çeyrekte birinci çeyreğe göre büyümenin yüzde 0,9 ile sınırlı kalması aynı zamanda sanayide ve tarımda yavaşlama olması bu yılın son iki çeyreğinde büyümede hafif bir ivme kaybına işaret etse de, hizmetler sektöründeki canlanmayla yılsonu beklentilerinin karşılanması öngörülüyor. Türkiye ekonomisi yüzde 21,7’lik büyümesiyle de dünyanın ikinci çeyrekte en hızlı büyüyen ilk üç ülkesi arasında yer almayı başardı.