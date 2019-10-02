Büyüme toparlanıyor, yatırımdaki gerileme ciddiye alınmalı

02 Ekim 2019

Ahmet USMAN

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, bu nedenle faiz indirimlerinin yanı sıra yatırım ortamını iyileştirecek adımların atılması gerektiğini söyledi.

EBSO’nun eylül ayı olağan toplantısında konuşan Yorgancılar, “2019'un ikinci çeyrek büyüme verilerine baktığımızda bir önceki çeyreğe göre daha olumlu bir tablo görüyoruz. Küçülme yüzde 2.4’ten yüzde 1.5’e gerilemiş ama büyüme-yatırım ilişkisine dikkat çekmek isterim. Büyümenin harcamalar kaleminde yer alan yatırımlar, son dört çeyrektir kesintisiz aşağı yönlü ivmede” dedi.

2018’in ikinci çeyreğinde yüzde 6.1 olan yatırımlardaki büyüme oranının 2019’un aynı döneminde -22.8’e kadar gerilediğine dikkat çeken Yorgancılar, şöyle devam etti: “Bu durum aslında üretimle, yatırımla, ihracatla değil tüketimle büyümeye çalışmanın sonucu. Yatırım ortamını acilen yeniden canlandırmak zorundayız. Şeffaflık ve güvenin sağlanması, yerli ve yabancı yatırımcıların kafasında soru işareti kalmaması çok önemli. Aksi takdirde, işsizlik oranı düşmeye devam eder.”