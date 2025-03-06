Büyüme ve Euro kurunu değerlendirdi: Deutsche Bank yöneticisinden Türkiye'ye iyi haber!

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, Avrupa'daki büyüme oranları ve Euro kurundaki artışı değerlendirdi.

CNBC-e'ye konuşan Wietoska, Deutsche Bank'ın dolar euro parite tahminini 1,10'a doğru yükselttiğini, şu anda 'Avrupa'da bir değişim var' diyebileceklerini, Almanya ve Fransa'nın harcamalarında daha fazla hareket görebileceklerini kaydetti.

Wietoska, Türkiye'den Avrupa'ya büyük bir ihracat olduğunu, bu yüzden Euro'daki artışın Türkiye'ye yardımcı olacağını ifade etti.

"Eurodaki yüzde 1 artış, ihracatçılar için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir artış olacaktır" diyen uzman, "Daha fazla mali harcama da olacaktır, daha fazla büyük bir büyümeye de yol açacaktır. Avrupa'daki yüzde 1 büyüme, Türkiye için 6-7 milyar dolarlık daha fazla bir ihracat anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.