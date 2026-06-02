Büyümeye en fazla katma değer bilgi ve iletişim sektöründen

Türkiye ekonomisi 23 çeyrektir büyüme trendini sürdürürken yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 9,5 arttı. Bu kapsamda bilgi ve iletişim faaliyetleri sektörü, büyümeye en fazla katma değer sağlayan sektör olarak kayıtlara geçti.

Bilgi ve iletişim sektörü, 2024 yılında yüzde 3,8 büyüdü. Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyümenin görüldüğü bilgi ve iletişim sektörü, yılın diğer çeyreklerinde de sırasıyla yüzde 7, yüzde 10,1 ve yüzde 8,9 büyüme elde etti. Sektör 2025 yılını yüzde 8 büyüme ile kapattı. Sektör ayrıca üst üste 9 çeyrek büyüme gösterdi.

"Bu ürünler hayatın merkezine konumlandı"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Telekomünikasyon Meclis Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, başta cep telefonları olmak üzere toplumu dijitalleştiren ürünlerin hayatın merkezine konumlandığını belirterek, "Haberleşme hizmeti, gıda ve barınma hizmetinden sonra zaruri bir ihtiyaç haline geldi." diye konuştu.

Özellikle cep telefonlarına ilişkin cirolarda yüzde 11 artış görüldüğüne işaret eden Turnacı, söz konusu artışın, yurt dışında iletkenlerdeki problemler, çip krizi, savaşlar ve lojistik maliyetlerin yükselmesi gibi nedenlerle vatandaşların fiyatların artışına ilişkin yaşadığı kaygıdan kaynaklandığını söyledi. Bu kaygıların vatandaşların ihtiyaçlarını erkene alması noktasında tetikleyici olduğunu belirtti.

Söz konusu ürünlerin taksit kısıtlamasının kaldırılması talebinde bulunan Turnacı makul vergi oranlarıyla vatandaşların teknolojik cihazlara ulaşmasının kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

"Büyüme, talep tarafındaki canlılığı gösteriyor"

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Başkanı Halil Nadir Teberci de bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yılın ilk çeyreğinde genel ekonomik büyümenin oldukça üzerinde performans göstermesinin, Türkiye'de dijital hizmetlere, bağlantı ihtiyacına, veri kullanımına ve teknoloji tabanlı iş modellerine olan talebin güçlü biçimde sürdüğünü gösterdiğini söyledi.

Bilgi ve iletişim alanındaki büyümenin talep tarafındaki canlılığı gösterdiğini dile getiren Teberci, şöyle devam etti:

"Ancak elektronik haberleşme sektörünün sürdürülebilir biçimde büyüyebilmesi için yatırım ortamının güçlendirilmesi gerekmektedir. Artan talebin karşılanabilmesi için sektörün daha fazla yatırım yapması gerekmektedir. Özellikle fiber altyapı yatırımlarının hızlandırılması, geçiş hakkı süreçlerinin kolaylaştırılması, tesis paylaşımının etkin uygulanması, toptan erişim koşullarının iyileştirilmesi ve alternatif işletmecilerin rekabet gücünün artırılması gerekmektedir."

Bilgi ve iletişim faaliyetlerindeki büyümenin, Türkiye'nin dijitalleşme potansiyelini göstermesi bakımından önemli olduğunu bildiren Teberci, şunları kaydetti:

"Bilgi ve iletişim sektöründeki büyüme, Türkiye için önemli bir fırsat penceresi sunmaktadır. Bilgi ve iletişim faaliyetlerinde açıklanan büyüme oranı, dijitalleşmeye olan ihtiyacın devam ettiğini göstermektedir. Türkiye'nin dijital geleceği için fiberleşmenin hızlandırılması, veri merkezi yatırımlarının desteklenmesi, alternatif işletmecilerin rekabet gücünün artırılması ve elektronik haberleşme sektörünün yatırım yapabilirliğinin korunması büyük önem taşımaktadır."