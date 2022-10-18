Büyütme kafesi kullanımında süre uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, her metrekare kullanılabilir alan için sürü yoğunluğu 9 tavuğu geçemeyecek ancak kullanılabilir alanın, kullanılabilir zemin yüzeyine eşit olması durumunda, 22 Kasım 2014'ten önce kurulmuş işletmeler için kullanılabilir her metre alanda besi yoğunluğu 31 Aralık 2025'e kadar 12 tavuk olabilecek. Söz konusu tarih daha önce 31 Aralık 2022 olarak belirlenmişti.

Çalışmakta olan mevcut işletmelerde, zenginleştirilmemiş büyütme kafesleri 1 Ocak 2026'dan itibaren kullanılamayacak. Bu tarih daha önce 1 Ocak 2023 olarak duyurulmuştu.