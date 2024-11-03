BYD, 3. çeyrek büyümesinin ardından üretimi ve istihdamı artırıyor

Çin'in elektrikli araç devi BYD, ağustostan ekime kadar üretimini yaklaşık 200 bin adet artırdığını duyurdu. BYD'den gelen açıklamada otomobil üretimi ve parçaları bölümünde de 200 bine yakın yeni çalışanın işe alındığı bildirildi.

BYD, güçlü satış ivmesini sürdürerek üçüncü çeyrek net kârında yüzde 11,5'lik artış kaydetmişti.

Tesla'yı geride bıraktı

Temmuz-eylül dönemindeki gelir, yıllık bazda yüzde 24 artarak 201,1 milyar yuana (28,24 milyar dolar) yükseldi. Bu da BYD'nin 2022'de benzinli araç üretimini durdurmasından bu yana Tesla karşısında çeyreklik gelirde elde ettiği ilk belirgin kazanç oldu.