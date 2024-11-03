  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. BYD, 3. çeyrek büyümesinin ardından üretimi ve istihdamı artırıyor
Takip Et

BYD, 3. çeyrek büyümesinin ardından üretimi ve istihdamı artırıyor

Küresel elektrikli araç satışlarında BYD en büyük rakibi, Tesla’ya karşı dikkat çeken bir zafer elde etmişti. BYD üçüncü çeyrekte geliri ve 25,2 milyar dolara ulaşan hibrit araç satışları ile Tesla'ya fark attı. Çin devi şimdi bu yükselişi sürdürmek için üretim ve istihdam kapasitesini artırıyor. Üretimi 200 bin adet artıran BYD, aynı oranda çalışan da istihdam etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Çin'in elektrikli araç devi BYD, ağustostan ekime kadar üretimini yaklaşık 200 bin adet artırdığını duyurdu. BYD'den gelen açıklamada otomobil üretimi ve parçaları bölümünde de 200 bine yakın yeni çalışanın işe alındığı bildirildi.

BYD, güçlü satış ivmesini sürdürerek üçüncü çeyrek net kârında yüzde 11,5'lik artış kaydetmişti.

Tesla'yı geride bıraktı

Temmuz-eylül dönemindeki gelir, yıllık bazda yüzde 24 artarak 201,1 milyar yuana (28,24 milyar dolar) yükseldi. Bu da BYD'nin 2022'de benzinli araç üretimini durdurmasından bu yana Tesla karşısında çeyreklik gelirde elde ettiği ilk belirgin kazanç oldu.

BYD en büyük rakibi Tesla'yı geride bıraktıBYD en büyük rakibi Tesla'yı geride bıraktıEkonomi

 