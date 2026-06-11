BYD beş yıl içinde küresel pazarın zirvesine yerleşmeyi hedefliyor

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Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, beş yıl içinde Toyota'yı geride bırakarak dünyanın en büyük otomotiv şirketi olmayı planlıyor. Şirket, batarya teknolojisindeki ilerlemeler ve denizaşırı yatırımlarla küresel rakiplerini aşmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, Shenzhen'deki yıllık hissedarlar toplantısında ölçek bazında küresel liderliğe ulaşacaklarını açıkladı.

Şirket, Avrupa pazarında beş dakikalık hızlı şarj altyapısı geliştirmek amacıyla 1,8 milyar sterlin yatırım yapacağını duyurdu. Geçen yıl satış bazında Tesla'yı geride bırakan BYD, mayıs ayında yurt dışında yıllık yüzde 80 artışla 160 binden fazla araç sattı. Üretici, bu yıl denizaşırı satışlarını yüzde 40'ın üzerinde artırarak 1,5 milyon adede ulaştırmayı hedefliyor.

Küresel rekabette yeni üretim üsleri

Toyota 2025 yılında 11,3 milyon araç satarak küresel liderliğini korurken, BYD aynı dönemde 4,8 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Şirketin Uluslararası Üst Yöneticisi Stella Li, Macaristan'daki yeni fabrikada üretimin bu yılın son çeyreğinde başlayacağını belirtti. Şirket, Brüksel'in iki yıl önce yürürlüğe koyduğu gümrük vergilerini aşmak adına Avrupa Birliği içi üretime öncelik veriyor.



BYD’nin Manisa’da 1 milyar dolarlık fabrika yatırımıyla ilgili olarak BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, “İnşaata başlamadık, proje beklemede ve üretimin ne zaman başlayacağına dair bir takvimimiz yok” ifadelerini kullanmıştı.

Yönetim, Macaristan fabrikasına odaklanmak için Türkiye'deki tesis çalışmalarını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Stella Li, Reuters'a yaptığı açıklamada Macaristan'ın birinci öncelik olduğunu ve Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi arayışını sürdürdüklerini bildirdi. Szeged şehrindeki fabrika inşaatında Avrupa Birliği istihdam yasalarının ihlal edildiği iddiaları ise gündemdeki yerini koruyor.

Yasal yaptırımlar ve diplomatik gerilimler

China Labour Watch tarafından yürütülen incelemede, inşaatta Çinli göçmen işçilerin çalıştırılması nedeniyle yasal mevzuatın dışına çıkıldığı öne sürülüyor. Csongrád-Csanád bölgesi yetkilileri, fabrikadan çıkan hafriyat toprağının tarım arazilerine dökülmesi ve ürünlerin kontamine olması sebebiyle üç şirkete yaptırım uyguladı. Bölge yönetimi, çevre kirliliği gerekçesiyle en az bir firmaya para cezası verdi.

Uluslararası alanda baskı gören BYD, Pentagon tarafından ABD ulusal güvenliğine risk oluşturan Çinli askeri şirketler listesine eklendi. Çin hükümeti ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD'nin bu kararının herhangi bir somut veri veya gerçekçi bir temele dayanmadığını savundu.