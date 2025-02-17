BYD, CATL, XİAOMİ... Teknoloji devleri ile bir araya geldi: Çin Devlet Başkanı Şi Jingping'ten özel sektöre güven mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Pazartesi günü ülkenin en büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek, özel sektöre destek mesajı verdi.

Toplantıya Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, CATL Başkanı Robin Zeng, Meituan CEO’su Wang Xing, Huawei kurucusu Ren Zhengfei, Xiaomi Başkanı Lei Jun, Tencent Başkanı Pony Ma, BYD Başkanı Wang Chuanfu ve Unitree kurucusu Wang Xingxing gibi önemli isimler katıldı.

Bu buluşma, Pekin’in teknoloji devlerine yıllardır uyguladığı düzenleyici baskının ardından gerçekleşti. Çin hükümeti, ekonomik büyümeyi teşvik etmek amacıyla özel sektörle iş birliğini güçlendirme mesajı verdi.

Özellikle, düzenleyicilerin 2020’de Ant Financial Group’un halka arzını iptal etmesinin ardından kamuoyundan büyük ölçüde uzak kalan Alibaba kurucusu Jack Ma’nın toplantıya katılımı dikkat çekti.

Tsinghua Üniversitesi'nden finans profesörü Zhang Xiaoyan, toplantının özel sektöre açık bir destek mesajı içerdiğini belirterek, "Pekin, şirketlere güven aşılamak ve teknoloji inovasyonunu artırmalarını teşvik etmek istiyor" dedi.

Pekin, teknoloji devlerinin etkisini sınırlamaya yönelik yıllarca süren kampanyaların ardından, iş dünyasının güvenini yeniden kazanmayı ve ekonomik büyümeyi hızlandırmayı hedefliyor. Özellikle yapay zeka, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar gibi stratejik sektörlerde özel sektör yatırımlarının artırılması bekleniyor.

Toplantıda konuşan Huawei kurucusu Ren Zhengfei ve Xiaomi Başkanı Lei Jun, Çin’in teknoloji ekosisteminin küresel rekabet gücünü artırmak için kamu-özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekti. Tencent Başkanı Pony Ma ve BYD Başkanı Wang Chuanfu ise yapay zeka ve elektrikli araç teknolojileriyle ilgili yatırım fırsatlarını ele aldı.

Bu önemli buluşma, Çin’in ekonomik büyümeyi desteklemek için özel sektörle ilişkilerini güçlendirmeye yönelik kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.