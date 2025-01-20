BYD dünyanın en büyüğünü filosuna kattı! Binlerce kapasitesi olan araç gemisi denize indi

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD (Build Your Dreams), dördüncü ro-ro (roll-on/roll-off) gemisini hizmete sundu. 9.200 araç taşıma kapasitesine sahip olan gemi, bu özellikleriyle dünyanın en büyük araç taşıyan gemisi unvanını kazandı.

2023 yılı itibarıyla 4.25 milyon yeni enerji aracı (NEV) satan BYD, bir önceki yıla göre yüzde 40’lık bir artış göstererek küresel pazarlarda büyük bir başarı elde etti. Bu satışlar, tam elektrikli araçlar (EV) ve plug-in hibrit araçları (PHEV) kapsıyor. Bu başarı sayesinde BYD, Ford, Honda ve Nissan gibi devleri geride bırakmayı başardı.

BYD Shenzen, şirketin filosuna dahil olan dördüncü araç taşıyıcı gemisi olma özelliği taşıyor ve ihracat hızını artırmayı hedefliyor. Gemide BYD’nin çevre dostu teknolojilerine yer verildi. Kutu tipi batarya paketleri ve şaft kayışlı jeneratörler gibi yenilikçi özellikler, gemiyi yalnızca dünyanın en büyüğü değil, aynı zamanda en çevre dostu taşıma aracı haline getiriyor.

Son iki yılda 4 ro-ro gemisi

BYD, son iki yıl içinde dört büyük ro-ro gemisini devreye alarak denizaşırı pazarlarda etkinliğini artırmayı başardı. İlk gemi, Ocak 2024’te denize indirilen BYD Explorer No. 1 oldu ve Avrupa’nın önemli pazarları ile Brezilya’ya araç taşımaya başladı. Bunu Aralık 2024’te BYD Changzhou izledi. Geçen hafta faaliyete geçen BYD Hefei ise ilk seferinde 5.000 yeni enerji aracı taşıdı.

Bu gemilerin her biri yaklaşık 7.000 araç taşıma kapasitesine sahipken, BYD Shenzen’in kapasitesi 9.200 araca çıkarken, dünyanın en büyük araç taşıyıcısı unvanını kazandı. 2024 yılı itibarıyla BYD, Japonya, Güney Kore, Avrupa, Singapur ve Tayland gibi pazarlara daha hızlı erişim sağlayarak ihracatını artırmayı hedefliyor.

ABD'de Tesla’yı, Japonya’da Toyota’yı geride bıraktı, Hyundai’ye meydan okuyor

2023 yılında 1.77 milyon elektrikli araç üreterek Tesla’yı yaklaşık 4.500 adet geride bırakan BYD, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi oldu. Ancak Tesla, 2024 yılında tam elektrikli araç teslimatlarında 1.78 milyon satışla BYD’yi geride bıraktı.

Çin pazarındaki artan rekabet ve yerel rakiplerin yükselişiyle karşılaşan BYD, yeni denizaşırı pazarlara yöneldi. Japonya’da Toyota’yı geride bırakarak, 2024 yılında en fazla elektrikli araç satan marka oldu. Ayrıca, Güney Kore pazarına 20 bin dolardan başlayan fiyatlarla giren BYD, Hyundai gibi yerel devlere meydan okuyor.

Tayland’da ise Japon otomobil üreticilerinin pazar payı, BYD’nin yükselişiyle yüzde 90’dan yüzde 76’ya gerileyerek, bölgedeki etkisini gözler önüne seriyor.

Rakiplerini işbirliğine yöneltti

BYD, 2025 yılına kadar küresel pazardaki payını daha da artırmayı hedefliyor. Şirket, yeni araç lansmanları ve genişleyen taşıma filosu ile büyüme stratejisini hızlandıracak.

BYD’nin bu agresif büyüme planı, sektördeki diğer büyük oyuncuları da işbirliğine yöneltmeye başladı. Japon otomobil devleri Nissan ve Honda, BYD’nin yükselişi karşısında elektrikli araç konusunda işbirliği yapma kararı aldı. Honda CEO'su Toshihiro Mibe, bu birleşmenin duyurulduğu basın toplantısında, "Ana motivasyonumuz yükselen Çin gücüne karşı savaşmak," ifadelerini kullandı.

Ro-ro gemisi nedir?

Ro-ro (roll-on/roll-off) gemileri, tekerlekli araçların (otomobiller, kamyonlar, otobüsler) kendi motorlarıyla gemiye binip inmesine olanak tanıyan taşıma gemileridir. Bu gemiler, araçların güvenli bir şekilde yüklenmesi ve boşaltılması için özel rampa ve güverte düzenlemeleriyle tasarlanmıştır.