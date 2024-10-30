BYD en büyük rakibi Tesla'yı geride bıraktı

Küresel elektrikli araç satışlarında baş baş giden BYD, Tesla’ya karşı bir zafer daha elde etti ve ilk kez Tesla’yı geçen üç aylık gelir bildirdi.

Çin'in en çok satan otomobil üreticisinin geliri, 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 24 artarak 201,1 milyar yuana (28,2 milyar dolar) yükseldi.

Satışları Tesla'yı geride bıraktı

Rakamlar beklentilerin altında kaldı ancak aynı dönemde satışları 25,2 milyar dolara ulaşan Tesla'yı geçti.

Net gelir, BYD'nin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş bir şekilde 1,12 milyon elektrikli ve plug-in hibrit araç satmasının ardından, yüzde 11,5 artarak 11,6 milyar yuana çıkmıştı. Ancak kârı, Tesla'nın kazandığı 2,2 milyar doların gölgesinde kalıyor.

Elektrikli otomobillere olan tüketici talebi azalırken, BYD güçlü hibrit araç serisiyle Tesla'dan daha fazla ayrıştı.