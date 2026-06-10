BYD rotayı değiştirdi: Türkiye yatırımı rafa kalktı

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Geçtiğimiz yıl Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolarlık, 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağını Çinli BYD projeyi rafa kaldırdı.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Türkiye’deki üretim tesisinin kurulum sürecinin durdurulduğunu ve üretim için belirlenmiş somut bir takvim bulunmadığını ifade etti.

Öncelik sıralaması değişti

Şirket içi operasyonlarda öncelik sıralamasının değiştiğini belirten Li, "Şu anda şirket olarak birinci önceliğimiz Macaristan pazarındaki yatırımlarımız. İkinci odak noktamız ise Avrupa genelinde üretim yapabileceğimiz ikinci bir tesis için uygun lokasyonu bulmak olacak." dedi.

Macaristan fabrikasında son aşama

Manisa fabrikası için herhangi bir altyapı ya da inşaat çalışması da başlatmayan BYD, Macaristan’ın Szeged kentinde kurduğu ilk Avrupa fabrikasında ise montaj hatlarını bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye almayı planlıyor.

Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara uyguladığı gümrük tarifelerini aşmayı hedefleyen BYD, Avrupa’da doğrudan üretici konumuna geçmek için agresif bir genişleme stratejisi izliyor.

Öte yandan BYD yönetimi, Avrupa’da sıfırdan tesis kurmanın yaratacağı zaman ve lojistik maliyetlerini azaltmak amacıyla Stellantis ve Volkswagen’e ait atıl durumdaki fabrikaların devralınması için de görüşmelerini sürdürüyor. Şirketin değerlendirdiği seçenekler arasında özellikle İtalya ve Fransa’daki üretim tesisleri öne çıkıyor.