BYD yatırımı Manisa'yı yeniden şekillendiriyor: 'Çin mahallesi' hazırlıkları başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, BYD'nin Manisa'daki yatırımıyla birlikte şehirde yaşamaya başlayacak olan Çinlilerin kendilerini daha rahat hissetmeleri ve sosyal hayatlarını kolaylaştırmak için bir 'Çin Sokağı' oluşturacaklarını açıkladı.

"Ben istiyorum ki gelen yaklaşık 2 bin 500-3 bin Çinli kardeşimiz Manisa kültürüyle ve Manisalı vatandaşlarımızla kucaklaşsın. Manisa'da kazandıkları para Manisa'da kalsın. Bununla birlikte kendilerinin yeme içme ve eğlence gibi sosyal hayatlarını sağlayabilecek olan bir Çin Sokağı oluşturmak istiyorum" diyen Ferdi Zeyrek, bir an önce gereken altyapıyı sağlayacaklarını vurguladı.

Manisa'da kazanılan Manisa'da kalsın

"Manisa'da 601 nitelikli fabrika var ama maalesef beyaz yakalıların birçoğunun çevre illerde yaşadığını ve parasını oralarda harcadığını gördük. Ben artık bunun son bulmasını istiyorum. Manisa'da kazanılan paranın Manisa'da kalmasını istiyorum. Bunun için bazı altyapıları oluşturmak gerekiyor. Öncelikle yeme ve içme altyapısını, sosyal hayat altyapısını, kültürel altyapıyı ve nitelikli barınma ihtiyacı altyapısını sağlamamız gerekiyor" diyen Zeyrek, bu amaçla çeşitli imar düzenlemeleri ve yatırım görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Çin Sokağı'nın ilk adımı: Alışveriş merkezi

İlk etapta Laleli Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin bulunduğu alanda hazırlık yaptıklarını belirten Zeyrek, "Yalnızca konut, ofis, kültür merkezi, alışveriş merkezinden oluşan çok büyük bir kompleksten bahsediyorum. Burada bir tane pasajı biz Çin Sokağı olarak tasarlıyoruz. Bunun da yeterli gelmeyeceğini görüyorum. İlk adım olarak bu atılacak. Bundan sonra yapılacak olan bu şekilde imar planlamalarındaki alanlarda da bugün Çin olabilir, yarın başka toplumlardan ve milletlerden de yatırımlar da gelebilir. Onların hepsine hizmet verebilecek, onları ilk başta anlayıp, bir süre sonra şehre adapte edebilecek olan projelerin hepsinin altına imza atacağım dedi." Zeyrek, 'Çin Sokağı' düşüncesini BYD yetkilileriyle paylaştığını ve bunun memnuniyetle karşılandığını anlattı.