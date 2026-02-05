BYD’den Brezilya hamlesi: Yerli üretimle bölgesel üs hedefi

BYD, Brezilya'daki yeni fabrikasında üretimi hızlandırarak araçlarında kullanılan parçaların yarısını yerel kaynaklardan temin etmeyi hedefliyor.

Şirket, mümkün olan en kısa sürede yerel tedarik zincirine entegre olmayı amaçlarken, 2030 yılına kadar Brezilya'da satış hacmi bakımından lider otomobil markası olmayı da stratejik hedef olarak belirledi. Bu kapsamda BYD, 1 Ocak 2027 itibarıyla Brezilya'da üretilen araçlarda yüzde 50 yerli parça kullanımına fiilen ulaşmayı planlıyor. Yerlilik oranı, lastik gibi yerel tedarikçilerden sağlanan parçaların yanı sıra şirketin ülkedeki kendi üretimini de kapsıyor.

Ford'un eski tesisi, BYD'nin yeni üssü oldu

Bahia eyaletindeki Camacari tesisinde elektrikli ve hibrit araç üretimi yapan BYD, Ekim ayından bu yana yaklaşık 25 bin araç üretti. Fabrika, 2021'de üretimi durduran Ford'dan devralınan ve 4 milyon metrekareyi aşan geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. Şirket, yerli parça oranını artırarak hem regülasyonlara uyumu güçlendirmeyi hem de Brezilya'yı bölgesel bir ihracat üssüne dönüştürmeyi hedefliyor. Bu kapsamda BYD'nin, yıl içinde Mercosur ülkelerine ihracata başlaması planlanıyor.

Yerel sanayi ve sendikaların, şirketin ithalata ve düşük gümrük vergilerine bağımlı olduğu yönündeki eleştirilerine de değinen yönetim, Camacari'de şu anda yarı montajlı (SKD) araçların birleştirildiğini kabul ediyor. Ancak bunun geçici bir model olduğu vurgulanırken, uzun vadede ekonomik ve finansal sürdürülebilirlik için yerli bileşenlerle üretimin zorunlu olduğu ifade ediliyor. SKD ithalatına tanınan vergi muafiyetinin süresi dolarken, BYD'nin yıl ortasına kadar ek kota talebinde bulunması bekleniyor.

BYD'nin Brezilya'daki ilk yatırım fazı toplam 5,5 milyar reali (yaklaşık 1,1 milyar dolar) buluyor. Üretimin ise 2026 sonuna kadar 150 bin araca, nihai aşamada ise yıllık 300 bin araca çıkarılması planlanıyor.

İstihdam ve kapanan dava

Camacari kompleksinde halihazırda yaklaşık 5 bin kişi çalışıyor. Bunun 2 bin 300'ü BYD çalışanı, yaklaşık 2 bin 500'ü ise inşaat ve hizmet sağlayıcı firmalara bağlı personelden oluşuyor. Fabrika, geçtiğimiz yıl inşaat sürecine ilişkin bir iş gücü soruşturmasıyla gündeme gelmişti. Savcılık, BYD ve yüklenicilerin davayı 40 milyon real tazminatla kapattığını duyurmuştu.