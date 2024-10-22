BYD'nin tedarikçisi zor günler geçiriyor: Çin'deki durgunluk Forvia'nın satışlarını vurdu!

BYD'nin Türkiye'deki üretim tesisi için tedarikçi olması beklenen Fransız otomobil tedarikçisi Forvia, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, global çapta yaşanan ekonomik durgunluk ve özellikle Çin'deki performans düşüşleri nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Forvia'nın 2023 üçüncü çeyrek satışları, yıllık bazda yüzde 2,6 düşüşle 6,53 milyar euroya geriledi. Şirketin Çin pazarındaki satışları ise yüzde 14 oranında düşüş gösterdi. CEO Patrick Koller, Çin'deki müşteri karmasındaki değişimler ve üretim başlangıçlarının ertelenmesinin, Forvia'nın beklenen performansı yakalamasını engellediğini belirtti.

Eylül ayında Forvia, Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarındaki zayıflık ve Çin'deki gecikmeleri gerekçe göstererek yıllık satış ve kar tahminlerini ikinci kez düşürdü. Bu gelişmeler, şirketin küresel otomotiv tedarik pazarındaki yerini zor durumda bırakıyor.

BYD'nin Türkiye'de Manisa'da kurmayı planladığı fabrikada da tedarikçi konumunda olacak olan Forvia, halihazırda BYD'nin Macaristan fabrikasına da hizmet veriyor. Şirket, otomotiv iç mekan çözümleri, güvenlik sistemleri, aydınlatma, mobilite ve sürdürülebilir kompozit parçalar gibi birçok alanda önemli teknolojik çözümler sunuyor.