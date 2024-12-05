BYD'nin Türkiye direktörü Öncü Karaoğlan oldu! ( Öncü Karaoğlan kimdir?)

Türkiye'ye dev bir yatırımla gelen Çin devi elektikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye ayağında yönetimi teslim edecekleri kişiyi seçti.

Hyundai Assan'ın Genel Müdür Yardımcılığını yapan Öncü Karaoğlan, sürpriz bir atamayla BYD Türkiye'nin Bayi Yönetim Direktörü oldu.

Öncü Karaoğlan kimdir?

Karaoğlan, 1981'de İzmir'de doğdu, eğitim hayatına İzmir Özel Türk Koleji'nde başladıktan sonra 2003'te Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Otomotiv sektörüne 2005'te Hyundai Assan ile adım atan Karaoğlan, kariyeri boyunca birçok önemli pozisyon ve şirkette görev aldı. 19 yıllık sektör deneyimi olan Karaoğlan, profesyonel kariyerinde, Satış ve Satış Sonrası Bölge Müdürlüğü, İş Geliştirme Müdürlüğü ve Filo Satış, Bayi Ağı Yönetimi ve İş Geliştirme gibi görevlerde bulundu.

Karaoğlan, son olarak 2021'den itibaren Hyundai Assan'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini sırasıyla satış ve pazarlama alanlarında yürüttü.