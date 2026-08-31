BYD'nin yeni para makinesi belli oldu: Yurt dışında iki katına satıyor

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Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, büyümenin ağırlık merkezini hızla Çin dışına taşırken şirketin yılın ilk yarısında yurt dışı satışlarından elde ettiği gelir yüzde 34 artarak 27 milyar dolara ulaştı. Böylece yurt dışı gelirlerinin toplam satışlar içindeki payı yüzde 53'e çıkarken ilk kez Çin'den elde edilen geliri de geride bıraktı. Büyük Çin bölgesindeki satış gelirleri ise aynı dönemde yüzde 31 düştü.

Çin'de rekabet BYD'yi de zorluyor

BYD'nin yurt dışına ağırlık vermesinin arkasında Çin otomotiv pazarındaki sert rekabet bulunuyor. Ülkede uzun süredir devam eden fiyat indirimleri otomobil üreticilerinin iç pazardaki gelirlerini aşağı çekiyor. Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre temmuz ayında ülkedeki toplam binek araç satışları da yüzde 21 geriledi.

BYD, ara dönem raporunda Çin otomotiv sektörünün durgun iç talep ve güçlü ihracat büyümesi ile şekillenen bir değişim sürecinden geçtiğini belirtti.

Aynı otomobili yurt dışında iki katına satıyor

Çinli üreticilerin yurt dışına yönelmesinin önemli nedenlerinden biri de aynı otomobili daha yüksek fiyatlarla satabilmeleri. BYD'nin Seal U plug-in hibrit SUV modelinin Almanya'daki başlangıç fiyatı 39 bin 900 euroyken Çin'deki fiyatının iki katından daha fazla.

Buna rağmen birçok dış pazarda yerel rakiplerinin altında fiyat sunan BYD, nakliye gibi ek maliyetlere rağmen Çin dışındaki satışlardan yüksek marj elde edebiliyor.

Beş çeyreklik düşüş sona erdi

Şirketin ikinci çeyrek net kârı yurt dışı satışalrla birlikte yüzde 30 artarak 8,2 milyar yuana ulaşırken beş çeyrektir devam eden kâr düşüşü de sona erdi. Şirket Çin'de Xiaomi ve Xpeng gibi rakiplerle yoğun bir rekabet içinde bulunurken, yurt dışındaki büyüme iç pazardaki baskının etkisini hafifletti.

BYD'deki bu değişim ise Çin otomotiv sektöründeki büyük dönüşümün bir parçası. Çinli üreticiler, iç pazardaki fiyat savaşından uzaklaşarak daha yüksek fiyatlarla satış yapabilecekleri ülkelere yönelirken Çin'den yurt dışına yapılan binek araç satışları yıllık bazda yüzde 88 arttı.

Analistler de BYD'nin ihracattaki büyümesini yılın geri kalanında kârlılığı destekleyecek en önemli unsurlardan biri olarak görüyor. Bloomberg tarafından derlenen tahminlere göre şirketin gelir ve kârı dördüncü çeyrekte rekor seviyelere ulaşabilir.

Avrupa'da yeni engeller var

Ancak BYD'nin yurt dışındaki büyümesinin önünde önemli riskler bulunuyor. ABD pazarı Çinli otomobil üreticilerine büyük ölçüde kapalı kalırken Avrupa Birliği de Çin'den gelen tamamen elektrikli otomobillere uyguladığı ek vergilerin ardından hibrit araçlara yönelik yeni önlemleri değerlendiriyor.

Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde de Çin'den yapılan otomobil ithalatına karşı çeşitli tedbirler uygulanıyor. BYD bu engelleri aşabilmek için önemli satış pazarlarında yerel üretime yöneliyor.

BYD üretimi de Çin dışına taşıyor

Şirketin Avrupa'daki en önemli yatırımlarından biri Macaristan'da inşa edilen fabrika. Ancak tesisin faaliyete geçişi çeşitli incelemeler ve gecikmeler nedeniyle planlanandan yaklaşık bir yıl sonraya, yılın dördüncü çeyreğine ertelendi.

BYD, Avrupa'nın yanı sıra girmesi oldukça zor kabul edilen Japonya'da da büyümeye çalışıyor. Şirket son olarak Japonya'nın dar yollarına uygun şekilde geliştirilen küçük elektrikli modeli Racco'yu satışa sundu. BYD'nin son bilançosu ise şirket açısından dönüşümün geldiği noktayı ortaya koyuyor: Çin hâlâ dev bir otomobil pazarı olsa da BYD'nin gelirlerinde ağırlık artık ilk kez ülke dışına geçmiş durumda.