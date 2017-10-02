C şekerinin satış fiyatı belirlendi

02 Ekim 2017

Foreks'te yer alan habere göre, Şeker Kurumu, 21-30 Eylül dönemi için C şekeri satışlarında uygulanacak ortalama fiyatı 361,87 dolar/ton olarak açıkladı. Bir önceki 10 günlük dönemde fiyat 370,96 olarak açıklanmıştı.

İhracatçılara rekabet gücü kazandırılması amacıyla, 2006'ya kadar, DTM'nin Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ''ihracat öncesi şeker teslimi'' şeklinde yürütülüyordu. Ancak, düşük fiyatla alınan şekerin ihraç edilecek üründe kullanılması yerine yasal olmayan yollarla yurt içine yüksek fiyatla satılması ve ihraç taahhüdünün yerine getirilmemesi gibi sorunlara neden olması nedeniyle, sistem, 2007'den itibaren Şeker Kurumunca yürütülmekte olan ''ihracat sonrası şeker tahsisi''ne dönüştürüldü.

C şekeri nedir?

Sistem uyarınca, şekerli mamul ihracatının gerçekleştirilmesinden sonra, ihraç edilen mamulde kullanılan miktarda şeker, dünya fiyatları dikkate alınarak ihracatçıya tahsis ediliyor. İhracatçı firmalara tahsis edilen bu şekere ''C şekeri'' deniyor. Bu şekerin, ihraç edilecek şekerli mamullerin üretiminde kullanılması gerekiyor. Şeker Kurumu, C şekeri satışlarında uygulanacak fiyatları, 10 günlük dünya ortalamalarını dikkate alarak belirliyor.