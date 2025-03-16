CAATSA yaptırımları nedir? Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları

ABD, 2021 yılında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını gerekçe göstererek Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımı kararı almıştı.

Biden döneminde devreye girdi

Türkiye ise Rusya'dan aldığı S-400 füzelerini denemiş ama aktive etmemişti. Eski ABD Başkanı Donald Trump, CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye karşı uygulanmasını engellemişti. Ancak yaptırımlar Biden döneminde devreye girmişti.

Yaptırımlar Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), SSB Başkanı İsmail Demir, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanı Serhat Gençoğlu, SSB Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığı Grup Müdürü Mustafa Alper Deniz'i kapsıyordu.



2017 yılında yasalaşan CAATSA yaptırımları ile SSB ABD'den ihracat lisansı alamayacak, ABD'nin ve bağlantılı olduğu uluslararası finans kuruluşlarının kredilerinden faydalanamayacaktı. Yaptırım listesindeki kişilerin de ABD'deki mal varlıkları dondurulacak ve bu kişilere vize kısıtlamaları getirilecekti.



Öte yandan CAATSA'da 12 farklı yaptırım türü uygulanıyor. Bunlar arasında; yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması da yer alıyor.