Çad'dan Türk yatırımcı ve iş adamlarına davet

23 Aralık 2017

Çad Yatırım ve Ticaret Ajansı (ANİE) Başkanı Osman Muhammed, Çad'da yatırım imkanları ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin gelişmiş bir sanayi ülkesi olduğunu aktaran Muhammed, “Ülkeniz birçok ürüne sahip. Biz ise bu ürünlerin ülkemizde pazarlanması konusunda uygun koşula sahibiz. Ülkemiz, Türk iş adamlarına ve yatırımcılara kolaylık sağlayacak, hatta gümrük işlemlerinde bile bazı düzenlemelere gidecektir.” diyerek Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.



Çad'ın resmi ve en büyük yatırım ajansı olduklarını dile getiren Muhammed, Çad'ın canlı hayvan ihracatından işlenmiş et ihracatına geçmek üzere olduğunu kaydederek "Bunun için besi çiftlikleri ve mezbahaneler kurmak istiyoruz. Aynı zamanda yeraltı kaynakları bakımından da zengin olup petrol ihraç eden bir ülkeyiz. Bütün bu alanlarda yatırım yapacak iş adamlarını bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.



Çad’da Türk iş adamlarını bekleyen fırsatlara da değinen Muhammed, "Çad bakir bir ülke olup, bir çok alanda ortak iş birliği ve yatırım yapma imkanına sahibiz. Bu imkanlar içerisinde 23 milyon hektar hiç işlenmemiş tarım arazisi de bulunmakta olup, 94 milyon büyükbaş hayvan ve Çad Gölü'nden elde edilen balıklar da var. Fakat bütün faaliyetler ilkel imkanlarla sağlandığından bu alanlara ciddi yatırımlar yapılabilir." açıklamasını yaptı.

Ekonomik ilişkiler için önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çad ziyaretini Çad ve Türkiye ekonomik ilişkileri için önemli bir fırsat olarak değerlendiren Muhammed, ayrıca bunun ülkesinin tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını vurguladı.



Son olarak Çad Yatırım ve Ticaret Ajansı (ANİE)’nin faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Muhammed şunları dile getirdi:



“Çad’a yatırım yapan iş adamlarına lojistik destek sağlayan Çad Ulusal Yatırım Ajansı, kamuya ait özerk bir kuruluş olup yatırımları, ihracatı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemekte, iş adamlarını teşvik etmektedir. Bu özelliği ile ajansımız iş adamlarımızın en büyük yardımcı kuruluşudur."

Kaynak: AA