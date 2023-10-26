Cadılar Bayramı rekoru: 12.2 milyar $

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği (NRF) ile Prosper Insights & Analytics'in 8 binden fazla tüketiciyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarından derlenen bilgilere göre, Cadılar Bayramı'nı kutlamayı ve ilgili etkinliklere katılmayı planlayan Amerikalıların oranının geçen yılı aşması bekleniyor. Geçen yıl yüzde 69 ile salgın öncesi dönemdeki seviyenin üzerine çıkan bu oranın, bu yıl da yüzde 73 ile rekor kıracağı tahmin ediliyor.

Cadılar Bayramı'nı kutlayacakların yüzde 68'i bu yıl şekerleme dağıtmayı, yüzde 53'ü evlerini süslemeyi, yüzde 50'si kostüm giymeyi, yüzde 32'si parti vermeyi veya partiye katılmayı ve yüzde 28'i çocuklarını "şeker mi şaka mı" etkinliğine çıkarmayı planlıyor.

Cadılar Bayramı dolayısıyla, 2022'de 10.6 milyar dolar seviyesinde tahmin edilen tüketicilerin yapacağı harcamaların bu yıl 12.2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Amerikalı tüketicilerin Cadılar Bayramı temalı kostümler, şekerler, süslemeler ve tebrik kartları için bu yıl ortalama 108.24 dolar harcayacağı ve 2021'de 102.74 dolar olan rekorunu yenileyeceği tahmin ediliyor.

Geçmiş yıllara göre daha popüler olan ve geçen yıl 3.6 milyar dolar olarak hesaplanan kostüm harcamalarının da bu yıl 4.1 milyar dolarla rekor kırması bekleniyor. Cadılar Bayramı kutlamalarında 2.6 milyon çocuk örümcek adam kostümü giymeyi düşünürken; 2 milyon çocuk en sevdikleri prenses karakteri, 1.6 milyon çocuk hayalet, 1.5 milyon çocuk süper kahraman ve 1.4 milyon çocuk cadı kostümü giymeyi istiyor.