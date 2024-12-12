Çağdaş Cam'ın halk arzı sürüyor: Halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, sahibi kim

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu onaylamıştı.

Yatırımcıların en çok merak ettiği sorusu Çağdaş Cam'ın halka arz fiyatı. Çağdaş Cam’ın halk arz fiyatı 20 lira. Çağdaş Cam'ın halka arzı tamamı eşit dağıtım olacak şekilde yapılıyor.

Şirketin 31 milyon lira nominal değerli payları sermaye artırımı, 11 milyon lira nominal değerli payları ortak satış olmak üzere satışa çıktı.

Halka arz büyüklüğünün 840 milyon lira olması bekleniyor. Halka arzla Çağdaş Cam’ın yüzde 25'i halka açılmış olacak.

Çağdaş Cam katılım endeksine uygun (XKTUM) işlem görecek.

Çağdaş Cam’ın sahibi kim?

Çağdaş Cam’ın yüzde 5 ve üzerinde payı olan 4 ortağı bulunuyor.

Şirketin yüzde 40’ı Ömer Seyfettin Pirinç’e, yüzde 20’si Serdar Raşit Pirinç’e, yüzde 20’si Betül Pirinç Yıldız’a ve yüzde 20’si Raşit Pirinç’e ait.

Cam işleme alanında faaliyet gösteren Çağdaş Cam 1994 yılında kuruldu. Şirketin 7,6 milyon metrakare cam işleme kapasitesi bulunuyor.