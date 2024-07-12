Çakar: 12 aylık kredi büyümesi yüzde 38 oldu
Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) 67. Genel Kurul Toplantısı dün İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, uygulanan ekonomi politikalarının sonuç vermeye başladığını söyledi.
Birol BOZKURT
Normalleşme, sadeleşme, dengelenme ve reform sürecini değerli ve olumlu bulduklarını ifade eden Çakar, “Programı dikkatle değerlendiriyor, katkı veriyor, çıktılarını yakından izliyoruz. Düşük enflasyon dönemine erişeceğimize inanıyor ve kendimizi buna hazırlıyoruz” diye konuştu. Haziran itibarıyla 12 aylık kredi büyümesinin yüzde 38 olduğunu söyleyen Alpaslan Çakar, “Artış hızı ticari kredilerde yüzde 36, bireysel kredilerde ise yüzde 47’dir.
Son dönemde ivme kazanmış olan yabancı para cinsinden krediler; artık Merkez Bankası tarafından uygulamaya alınan aylık yüzde 2’lik büyüme sınırı çerçevesinde şekillenmektedir. Krediler dengeli bir dağılıma sahiptir. Kredilerin yüzde 77’si ticari, 23’ü bireysel kredilerden oluşmaktadır. KOBİ kredilerinin payı ise yüzde 27 düzeyindedir” dedi.
“Kredilerde takibe dönüşüm oranı %1,5”
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) sıcak paraya sırtını dayamadığının altını çizdi. Programın sıcak paraya sırtını dayamadığını kaydeden Şimşek, “. Özellikle swap hariç rezervlerde muazzam bir gelişme var. 10 yılda olacak iyileşme 1 yılda gerçekleşti. Net rezervler neredeyse 80 milyar dolar arttı. Rezerv yeterlilik rasyosunda yüzde 1’e ulaştık” diye konuştu.
BDDK Başkanı Sn. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da bankacılık sektörünün, Mayıs 2024 itibarıyla 26,9 trilyon TL aktif büyüklüğü ile gayri safi yurt içi hâsılanın yüzde 85’ini oluşturan bir büyüklüğe ulaştığını kaydetti. Kavcıoğlu, “Kredilerin takibe dönüşüm oranı Mayıs 2024 itibarıyla yüzde 1,5 gibi oldukça düşük bir seviyede olup, sektörümüz, aktif kalitesinin yönetimi açısından Avrupa Birliği dahil birçok ülkeden daha sağlıklı ve iyi bir performans göstermektedir” dedi.