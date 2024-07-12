Çakar: 12 aylık kredi büyümesi yüzde 38 oldu

Birol BOZKURT

Normalleşme, sadeleşme, dengelenme ve reform süreci­ni değerli ve olumlu buldukları­nı ifade eden Çakar, “Programı dikkatle değerlendiriyor, katkı veriyor, çıktılarını yakından iz­liyoruz. Düşük enflasyon döne­mine erişeceğimize inanıyor ve kendimizi buna hazırlıyoruz” diye konuştu. Haziran itibarıy­la 12 aylık kredi büyümesinin yüzde 38 olduğunu söyleyen Al­paslan Çakar, “Artış hızı ticari kredilerde yüzde 36, bireysel kredilerde ise yüzde 47’dir.

Son dönemde ivme kazanmış olan yabancı para cinsinden kredi­ler; artık Merkez Bankası tara­fından uygulamaya alınan aylık yüzde 2’lik büyüme sınırı çer­çevesinde şekillenmektedir. Krediler dengeli bir dağılıma sahiptir. Kredilerin yüzde 77’si ticari, 23’ü bireysel kredilerden oluşmaktadır. KOBİ kredileri­nin payı ise yüzde 27 düzeyin­dedir” dedi.

“Kredilerde takibe dönüşüm oranı %1,5”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) sıcak para­ya sırtını dayamadığının altını çizdi. Programın sıcak paraya sırtını dayamadığını kaydeden Şimşek, “. Özellikle swap hariç rezervlerde muazzam bir geliş­me var. 10 yılda olacak iyileşme 1 yılda gerçekleşti. Net rezerv­ler neredeyse 80 milyar dolar arttı. Rezerv yeterlilik rasyo­sunda yüzde 1’e ulaştık” diye konuştu.

BDDK Başkanı Sn. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da bankacılık sektörünün, Mayıs 2024 itiba­rıyla 26,9 trilyon TL aktif bü­yüklüğü ile gayri safi yurt içi hâsılanın yüzde 85’ini oluştu­ran bir büyüklüğe ulaştığını kaydetti. Kavcıoğlu, “Kredile­rin takibe dönüşüm oranı Ma­yıs 2024 itibarıyla yüzde 1,5 gi­bi oldukça düşük bir seviyede olup, sektörümüz, aktif kalite­sinin yönetimi açısından Avru­pa Birliği dahil birçok ülkeden daha sağlıklı ve iyi bir perfor­mans göstermektedir” dedi.