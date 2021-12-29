Çal HES'in işletme hakkı devrine onay

Cumhurbaşkanlığı, Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Çal Hidroelektrik Santrali'nin (HES) işletme hakkının devrini onayladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, gerçekleştirilen ihale sonucunda Çal HES'in işletme hakkı 9.37 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Erk İnşaat Hazır Beton Turizm Sanayi AŞ'ye devredilecek. Şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ihale iptal edilecek.