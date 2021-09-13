Çal Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çal Hidroelektrik Santralinin özelleştirileceğini duyurdu.

Açıklamada, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, Denizli ilinde bulunan Çal Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların (“Çal HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirileceği belirtildi.

İhale için geçici teminat tutarı 1 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dökümanı bedeli ise 3 bin lira olarak açıklandı.

Son teklif tarihi de 3 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Özelleştirme Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın finansal danışmanlığı kapsamında gerçekleştirilecek.