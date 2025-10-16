California’ya İngilizce şartı yaptırımı: 40 milyon dolarlık fon kesildi

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, California eyaletine ticari taşımacılık alanında ayrılan 40 milyon dolarlık federal fonun kesileceğini duyurdu. Gerekçe: Başkan Donald Trump’ın ticari kamyon sürücülerine İngilizce bilme zorunluluğu getiren kararnamesinin uygulanmaması.

Duffy, ağustosta Florida’da yabancı bir sürücünün karıştığı ölümcül trafik kazasının ardından başlatılan soruşturmanın, California’nın “ciddi uygulama eksiklikleri” içinde olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Eyalet yetkililerinin İngilizce bilmeyen sürücüleri denetlemediği ve gerekli yaptırımları uygulamadığı ifade edildi.

Duffy, “California, ticari kamyon sürücülerinin yol işaretlerini okuyabilmesini ve kolluk kuvvetleriyle iletişim kurabilmesini sağlamayı reddeden tek eyalet” diyerek kararın kamu güvenliği gerekçesiyle alındığını savundu. Fonların, eyalet İngilizce denetimi ve sürücü eleme uygulamalarını güçlendirirse yeniden sağlanabileceği aktarıldı.

Yaptırım siyasi bir müdahale

California Valisi Gavin Newsom ise karara sert tepki gösterdi. Eyalette ticari kamyon şoförlerinin karıştığı kaza oranlarının ülke ortalamasının altında olduğunu söyleyen Newsom, yaptırımı siyasi bir müdahale olarak nitelendirdi.

Trump yönetimi, nisanda yayımlanan kararnameyle Barack Obama dönemindeki, İngilizce bilmeyen sürücüleri koruyan uygulamayı kaldırmıştı. Şubat ayında İngilizce ABD tarihinde ilk kez resmî dil ilan edilmişti.

Ayrıca yönetim, ağustosta “güvenlik endişeleri” gerekçesiyle ticari kamyon şoförlerine verilen çalışma vizelerini askıya aldığını açıklamıştı. Bu son adım, göçmen ve yabancı iş gücüne yönelik ulusal güvenlik merkezli yeni stratejilerin devamı olarak değerlendiriliyor.