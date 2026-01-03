Çalışan 3 verecek, devlet üstüne 1 koyacak! Otomatik emeklilik dönemi başladı

İrlanda’da yeni otomatik katılımlı emeklilik tasarruf sistemi MyFutureFund, 2026’ın ilk günü itibarıyla yürürlüğe girdi. Sistemin idaresinden sorumlu National Automatic Enrolment Retirement Savings Authority (NAERSA), 760 binden fazla çalışanın emeklilik katkı paylarını toplamaya başladı.

Çalışanlar hesaplarını online görebilecek

Çalışanlar, doğrulanmış MyGovID ile MyFutureFund hesaplarına giriş yaparak kendi katkı paylarını, işveren katkılarını ve devlet tarafından sağlanan ek ödemeleri görüntüleyebilecek. Katkıların toplanması, işlenmesi ve yatırıma yönlendirilmesi nedeniyle bilgilerin sistemde görünmesi 10 iş gününü bulabiliyor.

Esnek katılım ve çıkış seçenekleri

Sistem, katılımcılara esneklik de sunuyor. Çalışanlar diledikleri zaman sistemden geçici olarak çıkabiliyor, katılımlarını askıya alabiliyor ya da fonlarının yatırım stratejisini değiştirebiliyor. 23 yaş altı, 60 yaş üstü ya da 13 haftalık dönemde 5 bin Euro'nun altında kazananlar ise isterlerse gönüllü olarak sisteme dahil olabiliyor.

Katkı payları kademeli artacak

İşçi ve işveren katkı payları başlangıçta çalışanın kazancının yüzde 1,5’i olarak belirlendi. Bu oran 2029’da yüzde 3, 2032’de yüzde 4,5, 2035’te ise yüzde 6’ya yükselecek. Devlet ise çalışanların her 3 Euro'luk birikimine 1 Euro katkı sağlayacak.

Asgari ücret örneği dikkat çekiyor

Yıllık brüt 29 bin 432 Euro kazanan 25 yaşındaki bir çalışan haftada 8,49 Euro katkı yapacak. İşveren aynı tutarı eklerken, devlet 2,83 Euro destek verecek. Yönetim ücretinin düşülmesinin ardından haftalık 19,26 Euro doğrudan çalışanın hesabına yatırılacak. Böylece çalışanın 8,49 Euro'luk katkısı, yatırıma gitmeden önce 19,26 Euro'ya çıkacak.

Bakan: Devrim niteliğinde bir adım

İrlanda Sosyal Koruma Bakanı Dara Calleary, MyFutureFund’ı “İrlanda emeklilik sistemi için devrim niteliğinde” sözleriyle tanımladı. Calleary, birikimlerin tamamen çalışanlara ait olduğunu ve yıllar içinde milyonlarca kişiye daha güvenli bir emeklilik sağlayacağını vurguladı.