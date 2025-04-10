Çalışan emeklinin maaşı kesilir mi? Sigorta girişi 2008 ve sonrası olanlar dikkat

Emeklilik hayali kuran ve 2008 sonrası ilk kez sigortalı olanların emeklilik koşulları ve çalışan emeklilere yönelik maaş kesintisi uygulamaları bir kez daha gündeme geldi.

Emeklilik sisteminde 1999 ve 2008 yıllarındaki köklü değişiklikler ile Ekim 2008’de yürürlüğe giren yasa, hesaplamaları yeniden şekillendi. Çalışan emekliler maaşının kesileceği korkusu yaşarken, uzmanlar özel sektörde çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmeyeceğini, işçi ve işveren payı üzerinden SGDP kesintisi yapıldığını hatırlatttı.

Şirket ortağı veya esnaflık yapan emeklinin de maaşında kesinti olmadığı, sadece kişi emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya devam ediyorsa emekli maaşının kesildiği öğrenildi.

2008'den sonra sigortalı olanlar için işler değişiyor

Ancak Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar için bu durum değişiyor.

2008'de sigortalı olan kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60’tan başlıyor.

Bu kişilerin emekli olmak için 7200 gün çalışmış ve prim ödemiş olması gerekiyor. Ayrıca 2008 sonrası sigortalı olanlar emeklilik yaşına ulaştıklarında çalışmaya devam ederlerse, maaşlarından da kesinti yapılıyor.

2008 sonrası sigortalı olanlar için en erken emeklilik tarihi ise prim gün sayısına bağlı olarak değişiyor.