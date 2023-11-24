Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilecek mi?

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu imzalı habere göre, tepkiler üzerine AK Parti yöneticileri bir defa daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.

Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Emekliler için çok güzel bir uygulama yaptık; ancak bu istisnalar sebebiyle olumlu yanı değil, olumsuzlukları tartışılıyor. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dâhil bütün emeklilere verelim” önerisini götürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öneriye sıcak baktığı, bütün emeklilere 5.000 lira verilmesi yönünde hazırlık yapılmasını istediği ileri sürüldü.

Eğer çalışan emekliye de ikramiye karara bağlanırsa kanuni bir düzenlemeye gidilecek.