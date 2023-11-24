Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilecek mi?
Çalışmayan emekliye verilen 5 bin liralık ikramiyeden istisna tutulan diğer emeklilerle ilgili çalışma başlattığı iddia edildi. İkramiye kapsamının emekli muhtarlar, emekli belediye ve il genel meclisi üyelerini de kapsaması konuşuluyor.
Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu imzalı habere göre, tepkiler üzerine AK Parti yöneticileri bir defa daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü.
Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Emekliler için çok güzel bir uygulama yaptık; ancak bu istisnalar sebebiyle olumlu yanı değil, olumsuzlukları tartışılıyor. Bir düzenleme yapıp çalışan emekliler dâhil bütün emeklilere verelim” önerisini götürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öneriye sıcak baktığı, bütün emeklilere 5.000 lira verilmesi yönünde hazırlık yapılmasını istediği ileri sürüldü.
Eğer çalışan emekliye de ikramiye karara bağlanırsa kanuni bir düzenlemeye gidilecek.