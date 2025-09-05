Çalışan kişi başına üretim ikinci çeyrekte yüzde 1,4 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, ikinci çeyrek döneme ilişkin "Verimlilik İstatistikleri Bülteni"ni yayımladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki döneme göre yüzde 5,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 arttı.

En fazla artış Sermaye Malları sektöründe

Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın yüzde 13,9 ile Sermaye Malları sektöründe gerçekleştiği görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 4,8 ile Sermaye Malları sektöründe gerçekleşti.