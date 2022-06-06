Çalışan kişi başına üretim yüzde 4,1 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2021 yılı IV. dönemine göre %0,5 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2021 yılı IV. dönemine göre %0,1 azaldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın %8,7 ile Dayanıksız Tüketim Malı Üretimi’nde gerçekleştiği görülmektedir.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış %3,5 ile Sermaye Malı Üretimi’nde gerçekleşti."