Çalışan kişi başına üretim yüzde 4,1 arttı
Sanayide çalışan kişi başına üretim endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 yükseldi.
Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2021 yılı IV. dönemine göre %0,5 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2021 yılı IV. dönemine göre %0,1 azaldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki yılın aynı çeyreğine göre en fazla artışın %8,7 ile Dayanıksız Tüketim Malı Üretimi’nde gerçekleştiği görülmektedir.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışan kişi başına üretim endeksinde önceki çeyreğe göre en fazla artış %3,5 ile Sermaye Malı Üretimi’nde gerçekleşti."