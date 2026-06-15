Çalışanlar esnek çalışmayı özgürlük olarak görüyor ama belirsizlikten şikâyetçi

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) hazırladığı İstanbul Barometresi’nin mayıs ayı raporu yayımlandı. “Çalışma Hayatında Sınırlar, Esneklik ve İyi İş Algısı” başlıklı araştırma, İstanbul’daki çalışanların iş yaşamına ilişkin beklentilerini, stres düzeylerini ve çalışma koşullarını ortaya koydu.

İstanbul’da çalışanların yarısı fiziksel emek yoğun işlerde çalışıyor

Araştırmaya göre İstanbul’daki çalışanların önemli bir bölümü bedensel güç gerektiren işlerde istihdam ediliyor. Katılımcıların yüzde 49,6’sı fiziksel emek ağırlıklı sektörlerde çalıştığını belirtirken, yüzde 30,7’si masa başı ve zihinsel emek gerektiren işlerde görev yaptığını ifade etti.

Araştırmada çalışanların yüzde 19,7’si ise hem fiziksel hem de zihinsel emek gerektiren karma işlerde çalıştığını kaydetti.

Esnek çalışma çalışanları ikiye böldü

Araştırmanın dikkat çeken başlıklarından biri de esnek çalışma modeli oldu. Katılımcılara yöneltilen sorular, çalışanların bu sisteme ilişkin farklı deneyimler yaşadığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 48,7’si esnek çalışmayı “özgürlük ve iş-özel hayat dengesi” olarak tanımladı. Buna karşılık yüzde 35,2’lik kesim esnek çalışmayı “belirsizlik ve plansızlık” şeklinde değerlendirdi.

Yüzde 16,1 oranındaki çalışan ise esnek çalışma modelinin beraberinde “sürekli ulaşılabilir olma baskısı” ve “bitmek bilmeyen iş yükü” getirdiğini ifade etti.

Ofiste çalışma hâlâ baskın model

Araştırma sonuçları, uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasına rağmen ofis düzeninin ağırlığını koruduğunu gösterdi.

Katılımcıların yüzde 74,1’i tüm gün işyerinde veya ofiste çalıştığını belirtirken, uzaktan ya da hibrit çalışma sisteminde görev yapanların oranı yüzde 25,9 olarak ölçüldü.

Her 10 çalışandan 4’ü yoğun stres altında

İPA’nın araştırmasında çalışanların mesleki stres düzeyleri de incelendi. Sonuçlar, İstanbul’da çalışan nüfusun önemli bir bölümünün iş kaynaklı stres yaşadığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 40,5’i iş nedeniyle yoğun stres hissettiğini belirtirken, yüzde 38,5’i böyle bir sorun yaşamadığını ifade etti. Yüzde 21’lik kesim ise bu konuda net bir görüş bildirmedi.

Tükenmişlik hissi dikkat çekti

Araştırmada çalışanların tükenmişlik düzeyleri de ölçüldü. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 35,2’si kendisini tükenmiş hissettiğini belirtirken, yüzde 46,4’ü tükenmişlik yaşamadığını ifade etti.

Veriler, İstanbul’da çalışanların önemli bir bölümünün hem stres hem de tükenmişlik riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyarken, çalışma koşullarına ilişkin tartışmaların da gündemdeki yerini koruduğunu gösterdi.