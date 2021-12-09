'Çalışanlar ezilmesin ama uzun vadeli yatırım ve istihdam döngüsü de kırılmasın'

ANKARA (DÜNYA) - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesi kısa bir açıklama yaptı. Prensip olarak asgari ücret konusunda üç kesimin de mutabakatını istediklerini söyleyen Akkol, “İşveren fedakarlık yapsın, kamu destek versin, çalışanlar rıza göstersin.” dedi.

Üçüncü toplantıya ev sahipliği yapan TİSK Başkanı Akkol, çok meşakkatli bir sürecin yönetildiğini belirterek, Bakanlığın yaptığı anketler yanı sıra kendilerinin de anketler yaparak çalışanların görüşlerini aldıklarını bildirdi. On binlerce veriyi analiz etmeyi sürdürdüklerinin altını çizen Akkol, “KOBİ’leri analiz ediyoruz, asgari ücretlilerin taleplerini önerilerini eleştirilerini alıyoruz, STK’ların görüşlerini alıyoruz. Dolayısıyla bizim için en önemli konulardan biri kapsayıcı herkesin görüşünü aldığımız bir süreç olması. Biz bu görüşleri aldık ve bu toplantıda paylaşacağız.” diye konuştu.

Türkiye’nin kolay zamanlardan geçmediğine vurgu yapan Akkol, “Pandeminin ortasındayız bu mutabakatı bu sene yapmak istiyoruz . İşveren fedakarlık yapsın kamu destek versin çalışanların da rızası ile birlikte 3’lü imza atılsın arayışındayız.” dedi.

“Hızlı belirleyelim gündem olmaktan çıksın”

Asgari ücreti hızlı bitirmek istediklerine değinen Akkol, “Çok gündem oluyor hepimizi ilgilendiriyor. Asgari ücretli milyonlar var. Bunu hızlı belirleyelim bir mutabakatla belirleyelim gündem maddesi olmaktan çıksın istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi yönünde Bakanlığın, işçi ve işveren kesiminin mutabakatı olduğunu vurgulayan Özgür Burak Akkol, “Uzun yıllardır görülmemiş bir mutabakat bu sevindirici bir haber ama dengeyi kaçırmayacak çalışanların ezilmeyeceği ama bir taraftan da uzun vadeli yatırım istihdam döngüsünü kırmayacak bir asgari ücret arayışı içindeyiz.” dedi.