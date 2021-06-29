Çalışanların 30 günden az çalışması halinde SGK’ya bildirim

Çalışanların değişik nedenlerden dolayı ay içinde işe gelmediği veya ay içinde işe giriş ve işten çıkış durumları olmaktadır. Çalışanların emeklilik, ödeneklerden yararlanma gibi hakları çalışma gün sayılarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle SGK’ya bildirilecek prim ödeme ve eksik gün sayıları önem arz etmektedir.

A- Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/ dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/ dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak hesap edilir.

B- Ay/dönem içinde işe başlayan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

Ay/dönemin ilk gününde işe giren ve o ayda tam çalışan sigortalılar hariç, ay/dönem içinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir.

Örnek : (B) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 3/2/2021 tarihinde işe başladığı ve işe başladığı tarihten itibaren ayın kalan günlerinin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2021/ Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 28-2=26 gün olarak, eksik gün sayısı ise 0 gün olarak hesap edilir.

C- Ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

Ay/dönemin son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılan sigortalılar hariç olmak üzere, ay içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesap edilir.

Örnek : (C) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 19/2/2021 tarihine kadar çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ve işten ayrıldığı tarihe kadar olan sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2021/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 19 gün, eksik gün sayısı ise 0 gün olarak hesap edilir.

D-İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

İşe başladığı ay/dönem içinde işten ayrılan sigortalıların ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayıları (ay/dönemin ilk günü işe başlayıp son günü işten ayrılanlar hariç), sigortalının işe giriş tarihi ve işten çıkış tarihleri dahil kaç gün olduğuna bakılarak, parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek: (A) sigortalısının, özel sektöre ait bir işyerinde 18/1/2021 tarihinde işe başlayıp 29/1/2021 tarihinde işten ayrıldığı ve işe başlayıp ayrıldığı sürelerin tamamı için ücret almaya hak kazanmış olduğu varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2021/Ocak ayındaki prim ödeme gün sayısı ise 12 gün, eksik gün sayısı ise 0 gün olarak hesap edilir.

E- Ay/dönem içinde bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalıların prim ödeme gün sayılarının hesaplanması

E.1. Ay/dönem içinde işe girişi veya işten çıkışı bulunmayan, çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, kısa çalışma gibi) ay/dönemin bazı günlerinde çalışmayan ve çalışmadığı günler için de ücret almayan sigortalıların ilgili ay/ dönemdeki prim ödeme gün sayıları, ilgili ay/ dönemdeki gün sayısından, ücret almaya hak kazanılmamış gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır.

Örnek: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışan (E) sigortalısının, 2021/Şubat ayında kısa çalışmadan dolayı hiç çalışmadığı varsayıldığında, söz konusu ayda 28 gün bulunması ve sigortalının hiç çalışmamış olması nedeniyle, bahse konu sigortalının 2021/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 0 gün, eksik gün sayısı ise 28-0=28 gün olarak hesap edilir.

E.2. Ay/dönem içinde işe başlayan veya işten ayrılan sigortalıların, aynı zamanda çeşitli nedenlerle (istirahat, ücretsiz izin, disiplin cezası gibi) ay/dönem içinde hak kazanılmış hafta tatili dışında, çalışmadığı ve çalışmadığı günler içerisinde ücret almadığı günlerin bulunması durumunda, ilgili ay/dönemdeki prim ödeme gün sayısı, ücret alınan gün sayısı esas alınmak suretiyle, başka bir ifade ile ilgili ay/dönemdeki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesap edilir.

Örnek: Özel sektöre ait bir işyerinde 11/1/2021 tarihinde işe başlamış olan sigortalının, 2021/ Ocak ayında işe başladığı tarihten sonra 3 gün istirahatli bulunduğu ve hak kazanılmış hafta tatili dışında söz konusu ayın diğer günlerinin tamamında çalışmış olduğu varsayıldığında, ilgili aydaki prim ödeme gün sayısı 31 - 10 - 3 = 18 gün, eksik gün sayısı ise 3 gün olarak hesap edilir.

F- İşverenlerce SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli oldukları süreler için ücret ödenmesi halinde prim ödeme gün sayısının hesaplanması

İşverenlerce SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle prim ödeme gün sayısı hesap edilir.

Örnek: Özel sektöre ait bir işyerinde çalışmakta iken 18/1/2021 - 25/1/2021 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için SGK tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2021/ Ocak ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2021/Ocak ayı prim ödeme gün sayısı 31-8=23 olacaktır.

Biliyor muydunuz?

- 7326 sayılı Kanunun sağladığı olanaklardan yararlanarak 31.8.2021 tarihine kadar beyan ve diğer vergisel yükümlülükleri yerine getirmek kaydıyla;

- İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları yasal kayıtlara intikal ettirebileceğinizi,

- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kayıtlarınızdan çıkartabileceğinizi,

- Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakları düzeltebileceğinizi,

- Bu düzeltme işlemleri dolayısıyla önceki dönemde tam tasdik raporu yazan YMM’lerin sorum tutulmayacağını, biliyor muydunuz?