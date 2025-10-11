Çalışanların yüzde 71’inin işiyle kurduğu bağ zayıf çıktı

Hayati ARIGAN

Araştırmada, dün­ya genelinde her 10 bilgi çalışa­nından 4’ünün günlük işlerinde yapay zekâ kullandı­ğı belirlendi. “İş İliş­kileri Endeksi 2025” sonuçlarını açıkla­yan şirketin Türkiye Genel Müdürü Ser­dar Urçar, araştırma­nın 14 ülkede 18 bini aşkın çalışanın katılı­mıyla yapıldığını söy­ledi. Araştırmaya göre, küresel çapta bilgi çalışanlarının yalnız­ca yüzde 20’si işiyle sağlıklı bir bağ kurduğunu belirtirken, bu oran Türkiye’de yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti. 2024’e kıyasla 8 pu­anlık bir düşüş yaşanması, iş yer­lerinde güven ve bağlılık krizinin derinleştiğini gösterdi.

Şirketler büyümeyi çalışanlar deneyimi önceliyor

Araştırma, çalışanların sa­dece çalıştıkları saatlerin değil, bu zamanı nasıl geçirdiklerinin önemli hale geldiğini ortaya koy­du. Katılımcılar için tatminin te­mel unsurları; anlamlı iş, profes­yonel gelişim ve lider desteği ola­rak sıralanıyor. Ancak çalışanlar, vakitlerinin yalnızca yarısını bu alanlara ayırabildiklerini belirti­yor. Türkiye’de çalışanlar için en önemli iki unsur yetkinlik geliş­tirme (yüzde 27) ve kişisel geli­şim (yüzde 24) oldu. Buna karşın katılımcıların yüzde 58’i katkıla­rının yeterince takdir edilmedi­ğini, yüzde 67’si iş yerindeki tek­nolojinin gelişime ihtiyaç duydu­ğunu, yüzde 72’si ise rutin işlerin anlamlı çalışmaları gölgelediğini ifade edildi. Türkiye’deki bilgi ça­lışanlarının yüzde 63’ü, şirketlerin çalışan de­neyiminden çok büyü­meye öncelik verdiğini düşünüyor. Bu oran kü­resel ortalamada yüz­de 64. Araştırma ayrıca iş liderlerinin yalnız­ca yüzde 37’sinin bilgi teknolojiyi (BT) çalı­şan deneyimi çalışmalarına dahil ettiğini gösterdi.

“Tatmin, değer görmekle başlıyor”

Serdar Urçar, “Bilgi çağında ça­lışanların işlerinden tatmin olma­ları giderek zorlaşırken, liderle­rinden değer görme ve bunu his­setme beklentileri artıyor” dedi. HP İş İlişkileri Endeksi 2025, 15 Nisan–20 Mayıs 2025 tarihleri arasında 14 ülkede (ABD, Fransa, Hindistan, İngiltere, Almanya, İs­panya, Avustralya, Japonya, Mek­sika, Brezilya, Kanada, Endonez­ya, Arjantin ve Suudi Arabistan) gerçekleştirildi. Türkiye özelinde ise HP, Accenture Song iş birliğiy­le 29 Temmuz–8 Ağustos 2025 ta­rihleri arasında 2 bin 500 çalışan ile araştırma yaptı.