Çalışanların yüzde 71’inin işiyle kurduğu bağ zayıf çıktı
HP’nin küresel araştırması, çalışanların işiyle kurduğu bağın zayıfladığını ve iş tatmini¬nin dünya genelinde tarihsel ola¬rak en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu.
Hayati ARIGAN
Araştırmada, dünya genelinde her 10 bilgi çalışanından 4’ünün günlük işlerinde yapay zekâ kullandığı belirlendi. “İş İlişkileri Endeksi 2025” sonuçlarını açıklayan şirketin Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, araştırmanın 14 ülkede 18 bini aşkın çalışanın katılımıyla yapıldığını söyledi. Araştırmaya göre, küresel çapta bilgi çalışanlarının yalnızca yüzde 20’si işiyle sağlıklı bir bağ kurduğunu belirtirken, bu oran Türkiye’de yüzde 29 seviyesinde gerçekleşti. 2024’e kıyasla 8 puanlık bir düşüş yaşanması, iş yerlerinde güven ve bağlılık krizinin derinleştiğini gösterdi.
Şirketler büyümeyi çalışanlar deneyimi önceliyor
Araştırma, çalışanların sadece çalıştıkları saatlerin değil, bu zamanı nasıl geçirdiklerinin önemli hale geldiğini ortaya koydu. Katılımcılar için tatminin temel unsurları; anlamlı iş, profesyonel gelişim ve lider desteği olarak sıralanıyor. Ancak çalışanlar, vakitlerinin yalnızca yarısını bu alanlara ayırabildiklerini belirtiyor. Türkiye’de çalışanlar için en önemli iki unsur yetkinlik geliştirme (yüzde 27) ve kişisel gelişim (yüzde 24) oldu. Buna karşın katılımcıların yüzde 58’i katkılarının yeterince takdir edilmediğini, yüzde 67’si iş yerindeki teknolojinin gelişime ihtiyaç duyduğunu, yüzde 72’si ise rutin işlerin anlamlı çalışmaları gölgelediğini ifade edildi. Türkiye’deki bilgi çalışanlarının yüzde 63’ü, şirketlerin çalışan deneyiminden çok büyümeye öncelik verdiğini düşünüyor. Bu oran küresel ortalamada yüzde 64. Araştırma ayrıca iş liderlerinin yalnızca yüzde 37’sinin bilgi teknolojiyi (BT) çalışan deneyimi çalışmalarına dahil ettiğini gösterdi.
“Tatmin, değer görmekle başlıyor”
Serdar Urçar, “Bilgi çağında çalışanların işlerinden tatmin olmaları giderek zorlaşırken, liderlerinden değer görme ve bunu hissetme beklentileri artıyor” dedi. HP İş İlişkileri Endeksi 2025, 15 Nisan–20 Mayıs 2025 tarihleri arasında 14 ülkede (ABD, Fransa, Hindistan, İngiltere, Almanya, İspanya, Avustralya, Japonya, Meksika, Brezilya, Kanada, Endonezya, Arjantin ve Suudi Arabistan) gerçekleştirildi. Türkiye özelinde ise HP, Accenture Song iş birliğiyle 29 Temmuz–8 Ağustos 2025 tarihleri arasında 2 bin 500 çalışan ile araştırma yaptı.