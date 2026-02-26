Çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

İngiltere merkezli online market ve lojistik teknolojisi şirketi Ocado, 2025 finansal sonuçlarının ardından kapsamlı bir yeniden yapılandırma planı açıkladı. Şirket, ticari, destek ve AR-GE operasyonlarını yeniden düzenleyeceğini duyururken, bu süreçte yaklaşık 1000 çalışanın işten çıkarılacağını bildirdi.

150 milyon sterlin tasarruf

Ocado yönetimi, yeniden yapılandırma programıyla şirketin maliyet tabanını önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Açıklamaya göre planın toplam etkisi yıllık yaklaşık 150 milyon sterlinlik tasarruf olacak.

Bu kapsamda bazı pozisyonlara artık ihtiyaç kalmayacağı ve organizasyon yapısının sadeleştirileceği belirtildi.

İş gücünün yüzde 5’i etkilenecek

Alınan karar, şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 5’ine karşılık geliyor. Yaklaşık 1000 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor.

İşten çıkarmaların büyük bölümünün, Londra’nın kuzeyinde yer alan Hatfield’daki genel merkezde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

CEO: Zor ama gerekli bir adım

Ocado Üst Yöneticisi Tim Steiner, son yıllarda daha düşük yapısal maliyet tabanı oluşturmak için çeşitli adımlar attıklarını belirtti.

Steiner, “Ne yazık ki yapılan değişiklikler nedeniyle birçok pozisyona artık ihtiyaç duyulmayacak” ifadelerini kullanarak kararın zorlu ancak stratejik bir dönüşümün parçası olduğunu vurguladı.

Perakende sektöründe baskı artıyor

Ocado, yalnızca online market hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda küresel perakendecilere lojistik otomasyon ve depo teknolojisi sağlayan bir şirket olarak biliniyor.

Son dönemde artan operasyonel maliyetler, yatırım baskısı ve teknoloji sektöründeki küresel daralma, şirketlerin maliyet azaltma hamlelerini hızlandırdı.