Çalışma Bakanı Işıkhan açıkladı: KOBİ’lere 50 milyon liraya kadar finansman desteği

Işıkhan, yaptığı açıklamada, söz konusu destekle istihdamın korunmasının ve üretimin sürdürülebilirliğinin amaçlandığını belirtti. İmalat sektörünün Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Işıkhan, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak üretim kapasitesinin güçlendirileceğini ifade etti.

Sağlanacak destekle hem mevcut istihdamın korunacağını hem de üretim çarklarının kesintisiz şekilde dönmeye devam edeceğini kaydeden Işıkhan, “Böylece istihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyümüş olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İmalat sektöründe KOBİ statüsünde olan sigortalı sayısını koruyan diğer işletmeler için 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacaklarını belirten Işıkhan, "Böylece, istihdamın ve üretimin çarkları dönecek, Türkiye büyümüş olacaktır. Türkiye'nin büyük mücadelelerle geldiği bugünkü konumunda Afyonkarahisar'ın üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Birlik ve beraberlik ruhuyla, el ele verip daha çok çalışarak, üretimin yüzyılını, terörsüz ve müreffeh Türkiye'yi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.