Çalışma Bakanlığı açıkladı: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 26 Nisan ile biten haftada 241 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 241 bine çıktı.

Bu dönemde 9 haftanın en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşına başvuranların sayısına yönelik piyasa beklentisi 224 bin olması yönündeydi.

Önceki haftanın verisi yukarı yönlü revize edildi

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 222 binden 223 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 5 bin 500 kişi artarak 226 bine yükseldi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 19 Nisan ile biten haftada 83 bin artışla 1 milyon 916 bine ulaşırken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.