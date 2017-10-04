Çalışma hayatında belge zorunluluğu yaygınlaşıyor

04 Ekim 2017

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından aralarında tren makinisti, PVC doğrama montajcısı, iplik eğirme operatörü ve motosiklet bakım onarımcısının da olduğu 33 meslekte daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

Söz konusu mesleklerde 25 Eylül 2018'den itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanları çalıştıranlara cezai işlem uygulanacak.

MYK Başkanı Adem Ceylan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta yer alan mesleklerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olunmasına önem verdiklerini belirterek, 40 meslek için 2015 yılında belge zorunluluğu getirildiğini anımsattı.

Belge zorunluluğu olan meslek sayısını daha sonra 48'e çıkarttıklarını hatırlatan Ceylan, 26 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan üçüncü tebliğ ile 33 yeni meslekte daha Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

Belgesiz işçi çalıştıran cezalandırılacak

Ceylan, söz konusu meslekler arasında tren makinisti, PVC doğrama montajcısı, iplik eğirme operatörü ve motosiklet bakım onarımcısı, otomotiv kaportacısı, otomotiv montajcısı, motor testçisi, makine montajcısı ve otomotiv prototipçisinin de olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Söz konusu mesleklerde 25 Eylül 2018'den itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar çalıştırılamayacak. Çalıştıranlar hakkında cezai işlem uygulanacak. Yeni 33 meslekle birlikte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı toplamda 81'e yükseldi. Amacımız meslekleri ve bu meslekleri icra edenlerin standartlarını üst seviyelere çıkartmak. Bunu başardığımızda iş kazası sayısı düşecek, üretimin kalitesi ise artacak."

Kaynak: AA