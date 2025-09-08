Çalışma hayatında güvenceli esneklik dönemi: 2026'da başlıyor

Ekonomide 3 yıllık yol haritası niteliğindeki OVP Resmi Gazete'de yayımlandı. Programda enflasyon, büyümeye yönelik politikalar ve yapısal reformlar öne çıkarken istihdam başlığındaki "güvenceli esnek" çalışma modeli dikkat çekti.

Sürdürülebilir istihdam desteklenecek

Buna göre işgücü piyasasının sektörel dönüşümlerle değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, kadın erkek fırsat eşitliğini güçlendirmek ve iş yaşam dengesini korumak amacıyla yeni nesil çalışma biçimlerine yönelik düzenlemelerin hayata geçirilerek, güvenceli esneklik geliştirileceği, işgücünün yeşil ve dijital dönüşümün gerekliliklerine uyumu artırılarak sürdürülebilir istihdam yapısının destekleneceği belirtildi.

2026'da hayata geçirilecek

2026 yılında hayata geçirilmesi planlalan modelin, işgücü piyasasının ihtiyaçları ve iş yaşam dengesi gözetilerek, sosyal taraflarla diyalog halinde ilerletileceği, güvenceli esnekliği ve erişimi artırmak için İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı pasif işgücü programlarından yararlanma koşullarının kolaylaştırılacağı ifade edildi.

Güvenceli esneklik modeli, işçiyi işe alma ve işten çıkarma, esnek iş sözleşmeleri düzenleme, fazla çalışma, kısmi süreli çalışma gibi çalışma sürelerinde esnekleşmeyi, işverenlerin iş ve görev tanımlarında yapılan esnekliği ve işçinin performansa dayalı ücretine yönelik esneklik hükümlerini içeriyor.

Güvenceli esneklik nedir?

Güvenveli esneklik, işgücü piyasalarının, iş organizasyonlarının ve çalışma ilişkilerinin esnekliğini kuvvetlendirirken, dezavantajlı kesimler ve işgücü piyasası dışında kalanlar için de iş güvencesi ve sosyal güvenlik haklarını kuvvetlendiriyor.