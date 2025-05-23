Çalışma hayatında köklü dönüşüm gerçekleşecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki vizyonunu “insan odaklı Türkiye modeli” çerçevesinde tanımlayarak, ülkenin bu alanda küresel düzeyde fark yaratan ve oyun kuran bir aktör olmayı hedeflediğini belirtti. Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından düzenlenen AI Tomorrow Summit 2025 programında konuşan Yılmaz, teknolojik dönüşümün toplumsal fayda ve sürdürülebilir kalkınma ile entegre edilmesi gerektiğini vurguladı.
Nagihan KALSIN
Kamu politikalarının merkezine insanı alan bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Yılmaz, düzenleme ile inovasyon arasında hassas bir denge gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teşvik mekanizmalarıyla, dijital ekonomiye yönelen yatırımcılara destek verdiğini aktaran Yılmaz, insan kaynağının yetkinliklerini değişen piyasa ihtiyaçlarına göre şekillendiren çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yılmaz, çalışma hayatında yaşanan köklü dönüşümün daha da derinleşeceğinin altını çizdi.
Yerli yapay zeka uygulamaları yaygınlaşmalı
Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi ve eylem planını oluşturduklarına da değinen Yılmaz, şu örnekleri verdi: “Büyük dil modellerinin geliştirilmesini, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesini, yerli yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve Türkiye’yi küresel düzeyde rekabetçi kılacak işlemci altyapısının kurulmasını hedefledik. Yapay zekanın savunma sanayisinde kullanılmasına yönelik bilişsel elektronik harp alanında önemli projeler yürütülüyor. Sağlık alanındaki yapay zeka destekli mamografi değerlendirme sistemi erken teşhiste doğruluk ve hız sağladı. Böylece kanserle mücadeleyi destekledi.”
Dijital devrimin tam merkezinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da programda yaptığı konuşmada, yapay zekanın dijital devrimin tam merkezinde yer aldığına vurgu yaptı. Kacır, “Her geçen gün artan veri işleme kapasitesi ve gelişmiş analiz kabiliyetleri sayesinde yapay zeka, akıllı üretim sistemlerinden hassas tarıma, iklim değişikliğiyle mücadeleden eğitim teknolojilerine geniş bir yelpazede, yeniliğin, verimliliğin ve rekabetin önünü açıyor” dedi.