Çalışma hayatında köklü dönüşüm gerçekleşecek

Nagihan KALSIN

Kamu politika­larının merkezine insanı alan bir yaklaşım benimsedikleri­ni ifade eden Yılmaz, düzenle­me ile inovasyon arasında has­sas bir denge gözetilmesi ge­rektiğine dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teş­vik mekanizmalarıyla, dijital ekonomiye yönelen yatırımcı­lara destek verdiğini aktaran Yılmaz, insan kaynağının yet­kinliklerini değişen piyasa ih­tiyaçlarına göre şekillendiren çalışmalar yürüttüklerini ifa­de etti. Yılmaz, çalışma haya­tında yaşanan köklü dönüşü­mün daha da derinleşeceğinin altını çizdi.

Yerli yapay zeka uygulamaları yaygınlaşmalı

Ulusal Yapay Zeka Strateji Belgesi ve eylem planını oluş­turduklarına da değinen Yıl­maz, şu örnekleri verdi: “Bü­yük dil modellerinin geliş­tirilmesini, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi­ni, yerli yapay zeka uygulama­larının yaygınlaştırılmasını ve Türkiye’yi küresel düzeyde rekabetçi kılacak işlemci alt­yapısının kurulmasını hedef­ledik. Yapay zekanın savun­ma sanayisinde kullanılması­na yönelik bilişsel elektronik harp alanında önemli projeler yürütülüyor. Sağlık alanında­ki yapay zeka destekli mamog­rafi değerlendirme sistemi er­ken teşhiste doğruluk ve hız sağladı. Böylece kanserle mü­cadeleyi destekledi.”

Dijital devrimin tam merkezinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da programda yaptığı konuşmada, yapay zekanın dijital devrimin tam merkezinde yer aldığına vurgu yaptı. Kacır, “Her geçen gün artan veri işleme kapasitesi ve gelişmiş analiz kabiliyetleri sayesinde yapay zeka, akıllı üretim sistemlerinden hassas tarıma, iklim değişikliğiyle mücadeleden eğitim teknolojilerine geniş bir yelpazede, yeniliğin, verimliliğin ve rekabetin önünü açıyor” dedi.