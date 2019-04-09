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Çalışma Meclisi 7 yıl sonra tekrar toplanıyor

En son 28 Eylül 2013’te toplanan Çalışma Meclisi’nin mayıs ayı içinde yapılacak toplantısında kıdem tazminatı ve istihdam seferberliği de ele alınacak. (Mehmet Kara)

Çalışma Meclisi 7 yıl sonra tekrar toplanıyor
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