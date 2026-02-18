Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan işsizlik değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin rakamları sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

"Adımlarımızı ekonomi yönetimimiz ile koordinasyon içerisinde"

Işıkhan, istihdamdaki olumlu gidişata dikkat çekerken "Ülkemizin istihdam kapasitesini artırıyor, çalışma hayatımızı ve işgücümüzü güçlendirecek adımlarımızı ekonomi yönetimimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, işsizlik oranının son çeyrekte bir önceki döneme göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,2 seviyesine gerilediğini ve 11 çeyrektir tek hanelerde seyrini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Işıkhan, işsiz sayısının son çeyrekte 58 bin kişi azaldığını belirterek, istihdamın ise 136 bin kişi artışla 32 milyon 686 bine yükseldiğini ifade etti. İstihdam oranının 0,1 puan artarak yüzde 49,1'e çıktığını kaydeden Işıkhan, işgücünün de 78 bin kişilik artışla 35 milyon 599 bine ulaştığını aktardı.

Genç işsizlikte 2005'ten bu yana en düşük seviye

Genç işsizliğinin 2005 yılından bu yana en düşük seviye olan yüzde 14,9'a gerilediğini belirten Işıkhan, "Yeni uygulamaya koyduğumuz GÜÇ Projesi ile daha da iyi seviyelere geleceğiz" dedi.

Işıkhan, erkeklerde işsizlik oranının yüzde 6,7, kadınlarda ise yüzde 11,1 olarak gerçekleştiğini ve bu oranların da uzun yılların en düşük seviyeleri olduğunu vurguladı.

Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda atılan adımların istihdama olumlu yansıdığını belirterek, işgücüne katılımı artırmaya ve işsizlikle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.