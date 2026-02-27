Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan işsizlik değerlendirmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2026'nın ilk işsizlik rakamlarını sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi.

Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) ve çalışma hayatına yönelik politikaların etkisiyle işsizlik oranının 33 aydır tek hanelerde seyrettiğini belirtti. İşsizlik oranının 2026 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Ocak ayında istihdam oranının yüzde 47,9, iş gücüne katılma oranının ise yüzde 52,1 olduğunu aktaran Işıkhan, kadın ve genç işsizliğinde de gerileme yaşandığını ifade etti.

Kadınlarda işsizlik oranının yıllık bazda 1 puan düşerek yüzde 11'e gerilediğini belirten Işıkhan, kayıtlı kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguladı.

"Programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz"

Genç nüfusta işsizlik oranının da geçen yılın aynı ayına göre 1 puan azalarak yüzde 14,3'e düştüğünü aktaran Işıkhan, "GÜÇ Projemiz başta olmak üzere gençlerimizin çalışma hayatına katılımlarını artırmak ve kariyer planlamalarını sağlamak için yürüttüğümüz programlarımızı etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, açıklamasında "İş arayan vatandaşlarımızın, işverenlerimizin ve yatırımcılarımızın her zaman yanındayız" mesajını da paylaştı.