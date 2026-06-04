Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan işsizlik değerlendirmesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2026 yılının nisan ayına ilişkin işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, işsizlik oranının nisanda aylık bazda 0,1 puan arttığını, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,5 puan düşüş gösterdiğini belirtti.

Işıkhan, işsizlik oranının yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Böylelikle 36 aydır tek haneli seyrini sürdürdü." ifadesini kullandı.

"Politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz"

İstihdam ve iş gücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, istihdam edilen kişi sayısının 32 milyon 166 bin, istihdam oranının ise yüzde 48,1 olduğunu bildirdi.

İş gücü sayısının 35 milyon 34 bin kişiye ulaştığını, iş gücüne katılım oranının yüzde 52,4 seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşgücümüzü artıracak, istihdamımızı güçlendirecek dinamik ve etkin politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

"Gençlerde işsizlik oranı yüzde 14,5'e geriledi"

Genç istihdamına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, gençleri geleceğin teknolojilerine ve üretime yönlendirmenin temel hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Işıkhan, uygulanan programların etkisiyle gençlerde işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,8 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,4 puan azalarak yüzde 14,5'e gerilediğini ifade etti.

Bakan Işıkhan, gençlerin iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştıracak kapsamlı politikaların uygulanmaya devam edeceğini belirterek, Türkiye'nin çalışma hayatının geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirileceğini kaydetti.