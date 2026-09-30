Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan işsizlik değerlendirmesi

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan 2026 yılının ağustos ayına ilişkin işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

İstihdamın bir önceki aya göre 136 bin kişi arttığını belirten Işıkhan, işsizlik oranının ise 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,8'e gerilediğini bildirdi.

Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) ve Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) kapsamında uygulanan politikaların sürdürüldüğünü belirterek, ağustosta istihdam edilenlerin sayısının 32 milyon 507 bin kişiye ulaştığını açıkladı. İstihdam oranı da 0,1 puan artarak yüzde 48,4 oldu.

İşsiz sayısı 106 bin kişi azaldı

Ağustos ayında işsiz sayısının 106 bin kişi azaldığını kaydeden Işıkhan, işsizlik oranının yüzde 7,8'e gerilemesiyle birlikte tek haneli seyrin 40'ıncı aya taşındığını ifade etti.

Aynı dönemde iş gücü 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bine yükselirken, iş gücüne katılma oranı yüzde 52,5 olarak gerçekleşti.

Genç işsizliğinde 1,1 puanlık düşüş

Genç nüfustaki işsizlik oranında da gerileme görüldü. Bakan Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre genç işsizlik oranı bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak yüzde 13'e indi.

Gençlerin eğitimden çalışma hayatına geçişini kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirten Işıkhan, GÜÇ Programı gibi uygulamalarla ihtiyaç duyulan beceri ve deneyimin kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Hedef 2,1 milyon ilave istihdam

Işıkhan, gelecek döneme ilişkin hedeflerini de paylaşarak, "Hedefimiz, 2027-2029 döneminde ülkemizde yaklaşık 2,1 milyon ilave istihdam oluşturmak ve işsizlik oranını kademeli olarak düşürerek 2029 yılında yüzde 7,6'ya indirmek. Önümüzdeki süreçte iş gücümüzün niteliğini yükseltmek ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimleri daha fazla desteklemek için politikalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.